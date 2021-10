No hay duda que las mujeres peruanas destacan en el mundo. Primero fue Pía León, elegida como mejor cocinera del mundo por ‘The World’s 50 Best Restaurants’. Ahora la empresaria Mariana Costa Checa fue destacada como una heroína del 2021 por la historieta ‘Mujeres Maravilla del Mundo’ (Wondelful Women of the World 2021) de DC Comics.

Su gran labor, incluir a las mujeres en el mundo de la industria tecnológica con el proyecto Laboratoria, hizo que DC Comics decidiera difundir y destacar su historia. Recordemos que Costa Checa estuvo con el expresidente Barack Obama en un panel, quien también reconoció su trabajo. Al igual que lo hizo el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg.

La historieta ‘Wondelful Women of the World 2021′ cuenta la historia de 24 mujeres y el trabajo que cada una a hecho en favor de su género comparándola con la Mujer Maravilla. Entre las mujeres destacadas están: la activista Mala Yausafzai, la destacada oradora Brené Brown, las tenistas y hermanas Serena y Venus Williams, la astronauta Ellen Ochoa, la cantante Beyoncé, la activista del cambio climático Greta Thunberg y nuestra representante peruana Mariana Costa.

Mariana Costa Checa (Foto: instagram @mcostach)

Fuerza, Justicia, Verdad e Igualdad y Compasión son los capítulos en los que está dividida la historieta de Laurie Halse Anderson. Es en el último capítulo en donde se encuentra Mariana Costa Checa.

Pero eso no es todo. En el blog de DC Comics, la redactora Mandy Curtis publicó, el jueves 30 de setiembre, una nota titulada ‘Wonderful Women of the World destaca algunas de las mejores de la historia’, donde asegura que de todas las historias le encantó la de Mariana Costa Checa.

“Disfruté especialmente aprender sobre Mariana Costa Checa y Ellen Ochoa, dos mujeres que hablaron de mis pasiones tanto presentes como pasadas. Para mi trabajo diario, soy una mujer en tecnología y definitivamente veo la necesidad de más mujeres en los campos STEM, particularmente en los campos T. Checa es la cofundadora de una incubadora de tecnología en América Latina que ayuda a las mujeres a aprender habilidades profesionales y a ser colocadas en trabajos tecnológicos que de otro modo podrían haber pasado por alto. ¡He trabajado con grupos similares aquí en los EE. UU. Y siempre estoy orgullosa de ver la pasión y el impulso que tienen las mujeres involucradas!”, se lee en el blog.

Mariana Costa agradece a DC Comics

Mariana Costa Checa utilizó su cuenta en Instagram para agradecer a DC Comics por incluir a Laboratoria en la edición de Mujeres Maravilla del Mundo. Ella aseguró que esto es el reflejo de años de trabajando en equipo; de la fortaleza y talento de miles de mujeres que pasaron por el bootcamp, del compromiso de las empresas que han dado trabajo a sus egresadas, y del apoyo de donantes, mentores, y amigos que la acompañaron en el camino.

Mariana Costa Checa (Foto: instagram @mcostach)

“¿Por qué hacemos lo que hacemos? Porque estamos convencidas que tener a más mujeres creando tecnología es lograr que más mujeres diseñen y construyan el futuro de nuestra región. Es derribar estereotipos que limitan nuestras oportunidades. Es lograr que las mujeres estemos mucho mejor representadas en rubros que representan futuro y ofrecen increíbles oportunidades de carrera y crecimiento salarial. Es apostar por el talento femenino de América Latina que tiene el potencial de cambiar esta región para mejor si le damos la oportunidad. Lo emocionante de este momento es que hoy somos muchas organizaciones más trabajando en este camino y ya no hay vuelta atrás”, expresó Mariana en su red social.

Laboratoria es un proyecto creado por Mariana Costa Checa y sus dos socios Herman Marín y Rodulfo Prieto, que tiene como objetivo involucrar a las mujeres en el mundo de la tecnología. El proyecto inició con 15 estudiantes y ahora Chile México y Brasil lo han replicado siendo un gran paso para las mujeres en Latinoamérica y en el mundo.

(Foto: Twiiter @DCWonderWoman)

