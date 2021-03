Puedo apostar que en algún momento de tu vida has escuchado una canción de “Hombres G”, una de las bandas de rock and roll español más éxito y que nació a inicios de los años 80 en España y sigue siendo una de las más populares en toda Latinoamérica.

Su canción más famosa es “Devuélveme a mi chica” y puedo apostar que es el tema que los lanzó al éxito y que mantienen hasta el día de hoy. Ya han pasado 39 años del inicio de la banda y sin duda, han vivido muchas anécdotas, así que David Summer ha decidido revelar muchas historias detrás de la creación de sus famosos temas.

En esta nota te vamos a contar cómo es que se inspiró para escribir la letra de la canción “Devuélveme a mi chica” y sin duda, muchos se identificaran con esta historia.

LA HISTORIA DETRÁS DE LA CANCIÓN “DEVUÉLME A MI CHICA” DE HOMBRES G

Según narró recientemente, David Summer, líder de la banda y vocalista de Hombres G, la historia de la icónica canción comienza con una alumna del colegio Máter Immaculata, a quien todos llamaban Macu y quien fue el amor de adolescente de Summer.

Él y ella solían verse en el Parque de las Avenidas, en Argentina, su romance fue fugaz e intenso y concluyó con una corazón roto, el de David Summer, que se llevó una de las decepciones amorosas más fuertes de su vida, pero que también le sirvió como fuente de inspiración para uno de los temas más exitosos de la agrupación.

Hombres G... para no olvidar

Macu, como la llamaban todos, se imagina un novio más formal, pero David era todo lo contrario, era un chico con un estilo punk de la época, por lo que terminó cambiándolo por “un niño pijo” generando una de las heridas más profundas al corazón del cantante, pero a su vez fue inspiración para “Devuélveme a mi chica” quizás la canción más exitosa de la agrupación.

“Éramos unos críos, yo tenía dieciséis años y ella quince. Fue la primera vez que me enamoré, era la época en la que nos pasábamos todo el rato en el parque junto a la M-30 porque éramos menores y no nos dejaban entrar a ningún garito. Ahí nos encontrábamos a las niñas, porque los colegios no eran mixtos”.

David Summers relata que ella lo dejó y nunca más volvió a salir con él, de hecho, cuando se hizo famoso intentó un acercamiento hacia él para volver, incluso trató de robarle un beso, pero ahí ya no quiso.

“Supe que se casó con el niño pijo y tuvo un montón de hijos. La tuve mucho tiempo de vecina, a tres calles de donde vivía antes”, compartió.