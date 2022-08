Tres años después del final de “Game of Thrones”, HBO estrenará este domingo, 21 de agosto, “House of the Dragon”, la precuela de la serie más exitosa de la historia que también está basada en la saga de novelas “Una canción de hielo y fuego” (“A Song of Ice and Fire”) del escritor George R.R. Martin.

En “House of the Dragon” nos trasladaremos unos 200 años antes de los eventos de la serie original. Su trama cuenta la ruptura de una única dinastía, los Targaryen, por la elección del nuevo heredero al trono.

La nueva serie tendrá un total de 10 episodios. Aunque solo se ha confirmado la primera entrega, se espera que HBO no tarde en anunciar la segunda temporada, ya que existe gran expectativa de los aficionados.

¿A qué hora se estrena?

“House of the Dragon” llegará a HBO el 21 de agosto, pero también estará disponible en la plataforma de streaming de HBO Max. Al igual que el “Juego de Tronos”, sus entregas serán semanales, es decir que cada domingo veremos nuevos episodios.

Siguiendo con el tiempo de duración que tenían “Game of Thrones”, al parecer, la precuela también tendrá alrededor de una hora por episodio. El horario para verlo en cada país será el siguiente:

Nicaragua, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Guatemala: 7:00 pm.

México, Colombia, Perú , Panamá y Ecuador: 8:00 pm.

, Panamá y Ecuador: 8:00 pm. Venezuela, Bolivia y Puerto Rico: 9:00 pm.

Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay: 10:00 pm.

España: 03:00 am. (Lunes 22 de agosto)

¿Quiénes forman parte del reparto?

El elenco cuenta con actores de talla de Paddy Considine (el rey Viserys Targaryen), Matt Smith (el príncipe Daemon Targaryen), Olivia Cooke (Alicent Hightower) y Emma D’Arcy (la princesa Rhaenyra Targaryen).

También actúan Steve Toussaint (Lord Corlys Velaryon), Eve Best (la princesa Rhaenys Targaryen), Fabien Frankel (Criston Cole), Milly Alcock (la versión joven de Rhaenyra Targaryen) y Emily Carey (la versión joven de Alicent Hightower).

VIDEO RECOMENDADO:

Pianista profesional deslumbra al interpretar el soundtrack de ‘Interstellar’

"¡Quédate!" Un pianista profesional en México llamado Daniel Crutze subió a su cuenta de TikTok un video en donde interpreta en un restaurant el soundtrack de la película Interstellar cautivando a los comensales del lugar. (Fuente: @crutze.musica)