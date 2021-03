José Huerta y Angélica Chinén, los esposos a cargo del famoso restaurante “Huerta- Chinén” del tradicional mercado de Surquillo, atraviesan un duro momento tras contagiarse de COVID-19. Ambos están hospitalizados luchando contra el virus. Cody, la hija de los cocineros, brindó detalles sobre el estado de salud de sus padres.

Según narró, su padre se encuentra recibiendo cuidados extremos en el Hospital Edgardo Rebagliati, y a la espera de una cama UCI dentro del mismo nosocomio, pues trasladarlo a otro lugar pondría aún más en riesgo su salud.

“Mi papá está con cuidados extremos, está sedado e intubado. Ahora estamos al pendiente de su recuperación con estas atenciones. La cama UCI la requiere, de preferencia que sea en el Hospital Edgardo Rebagliati. Si encontramos en otro lugar es movilizarlo y eso no es nada favorable para su salud”, dijo Cody al diario El Comercio.

Angélica Chinén se encuentra internada en la clínica San Gabriel, donde viene siendo observada por los médicos. Cody relató que su madre se encuentra en la etapa más difícil de la enfermedad.

“En el caso de mi mamá, la tenemos hospitalizada en la clínica San Gabriel, ella está entrando a la cúspide de la enfermedad, necesita observación estos días para poder controlar los niveles inflamatorios que tiene. Mi mamá está en la parte más difícil, entre el día 7 o 10, lo bueno es que está hospitalizada y observada, no me recomiendan que regrese a casa”, puntualizó.

Cody no solo está preocupada por la salud de sus padres; sino también por la cuenta de la clínica en la que está hospitalizada Angélica, pues su familia no cuenta con un seguro privado. La joven señaló que debido a que ella y su hermano se encuentran atendiendo a sus padres, han tenido que cerrar su local, lo que implica que no tengan ingresos.

“En la familia no contamos con un seguro particular, por la emergencia tuvimos que hospitalizar a mi mamá en una clínica, pero es genera gastos y al estar los dos enfermos, y mi hermano y yo tener que estar atentos a sus cuidados, hemos tenido que cerrar el local, eso implica que no tengamos ingresos y se nos complica la situación”, dijo.

La hija de José y Angelica contó que para ingresar a la clínica le pidieron una garantía de 35 mil soles, dinero que pudo reunir junto a sus familiares y amigos; sin embargo, los días pasan y el saldo se va acabando.

“Al entrar a la clínica nos han pedido una garantía, que entre familiares y amigos hemos logrado cubrir, pero se acaba. Todos los días tengo que pasar a revisar la cuenta y se va acabando, eso es nuestra mayor preocupación a parte de la médica. Hemos hecho un aporte de 35 mil soles, y mi mamá va en su segundo día”, mencionó.

Finalmente, Cody contó que ella ya pasó por el COVID-19; sin embargo, teme reinfectarse. “Yo ya pasé el COVID-19, pero al estar con ellos me puedo volver a reinfectar, me haré una prueba para ver mi carga viral. Mi hermano se dedica a ver los trámites de mi papá y yo la de mi mamá, cruzamos la información”, finalizó.

La familia Huerta-Chinén necesita todo el apoyo que le puedan brindar estos momentos tan difíciles. Los números de cuenta para ayuda son los siguientes:

BCP - Cody Huerta Chinén

19326710983089

CCI: 00219312671098308917

BBVA - José Martín Huerta Chinén

0011-0057-0268487639

CCI: 011-057-000268487639-70

Angélica Chinén participó el año pasado en “Street Food Latinoamérica”, la serie documental de Netflix que muestra distintas rutas de las comidas populares de países como Brasil, Colombia, Argentina, México, Perú y Bolivia.

Y no solo eso, en 2017, “Huerta-Chinén” fue elegido mejor huarique en los premios Summum.

