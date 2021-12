Hugo García fue consultado sobre los rumores que señalan que habría iniciado un romance con la modelo y cantante Alessia Rovegno, quien es hija de Bárbara Cayo y sobrina de la popular actriz Stephanie Cayo.

Ante las cámaras de “América Espectáculos”, el chico reality no negó ni confirmó que esté conociendo a Rovegno.

“Yo no hablo de mi vida privada, mantengo mi vida al margen. Siempre me he cuidado un montón con ese tema, no me gusta exponer más de lo que se ve. Pueden quedarse con lo que ven y listo”, comentó.

Hugo enfatizó que está “feliz, estoy tranquilo” y reafirmó que no desea “hablar de mi vida privada”.

Por otro lado, el integrante de “Esto es Guerra” dijo estar feliz tras lograr el segundo puesto en la competencia de bicicletas en el morro solar de Chorrillos.

“He estado entrenando muchísimo, me he esforzado muchísimo, un montón de disciplina, despertándome todos los días temprano para ir a entrenar y nada, se consiguió el resultado esperado. Feliz, contento del resultado logrado, pude conseguir lo que tanto esperaba”, comentó.

Los rumores de un romance entre Hugo García y Alessia Rovegno se dieron después de que, el pasado 6 de diciembre, en el programa “Amor y Fuego” se difundieran unas imágenes donde se les ve juntos en un restaurante en San Isidro y posteriormente se dirigen al departamento del chico reality en donde pasaron la noche.

