Kourtney Kardashian y Travis Barker no se avergüenzan de mostrar su amor. El jueves, la estrella de Keeping Up with the Kardashians, de 42 años, compartió unas fotos en Instagram que mostraban a la estrella de reality besándose con su novio, el baterista de Blink-182, de 45 años.

Tomadas en lo que parece ser un estudio de grabación, Kourtney Kardashian simplemente se limitó a escribir una serie de emojis en la leyenda, mientras que Travis Barker, evidentemente un poco más entusiasmado con las imágenes, compartió la publicación a través de sus Instagram Stories.

En la sección de comentarios, Barker respondió a las fotos escribiendo: “Mi bebé”, además agregó un emoji de un corazón envuelto en fuego. Mientras tanto, Khloé Kardashian, no se quiso quedar fuera de lo ocurrido e intervino escribiendo también unos emojis de unas caritas sofocadas de calor.

El pasado mes de enero, una fuente confirmaba la relación de Barker y Kardashian con la revista People, y la pareja hizo oficial las cosas en Instagram durante el fin de semana del Día de San Valentín.

Desde entonces su romance ha ido viento en popa. Desde que Barker se tatuó el nombre de Kardashian en su pecho hasta cuando la pareja decidió tomarse unas vacaciones en el estado de Utah.

Una fuente le dijo previamente a la citada revista que Barker obtuvo la aprobación de la mediática familia Kardashian. “A su familia y amigos les gusta mucho”, dijo la fuente. “Sus hijos también se llevan bien, lo cual es dulce”, agregó.

En abril, Kardashian y Barker compartieron una foto similar que fue tomada durante un viaje romántico al resort Amangiri de Utah. En la imagen, se puede ver a Barker levantando a una Kardashian en bikini en sus brazos mientras comparten un beso en medio del desierto.