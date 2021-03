Obsequiar flores es una tradición para demostrar amor, cariño, respeto o admiración hacia otra persona y recibir un ramo de flores puede cambiar por completo el día a cualquiera. Esto fue lo que experimentaron algunas figuras de la farándula peruana como Rebeca Escribens , Mathías Brivio, Wendy Ramos y Carlos Alcántara tras tener en sus manos uno elaborado por las internas del penal Santa Mónica, quienes participaron de una clase de manera virtual con el fin de que puedan acceder a un trabajo o generar un emprendimiento una vez salgan en libertad.





“Miren este arreglo. Échale Flores, una florería peruana y el INPE se unieron por el Día de la Mujer para brindarles un taller a las chicas con un fin educativo de enseñarles a trabajar con flores para que, de esta manera y cuando salgan, puedan reinsertarse a la sociedad. Muchísimas gracias”, contó Rebeca Escribens en Instagram Stories.

Por su parte, Carlos Alcántara precisó “acabo de recibir este hermoso ramo de flores. Ellas están felices de haber podido cumplir el taller y poder tener la posibilidad de haber aprendido algo en los talleres. Miren qué lindo lo que me han hecho y me las han mandado. Estoy muy emocionado porque me encantan las flores. Felicito a todas las mujeres que trabajan en este proyecto”.

Fueron 30 las internas del penal Anexo Mujeres Chorrillos que recibieron la capacitación virtual donde aprendieron a armar ramos de flores gracias a una alianza estratégica entre en el INPE y la florería peruana Échale Flores dentro del marco de la política de cárceles productivas, que tiene como objetivo el lograr un cambio positivo en la población penal a través del trabajo.

La empresa también cuenta con el programa ‘Madres Échale Flores’, en donde se les enseña a las floricultoras de Caraz cómo deben desarrollarse profesionalmente sin dejar de lado la tarea de ser madres.