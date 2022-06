A través de las preguntas y respuestas de sus historias de Instagram, Tepha Loza reveló a sus seguidores que volverá a reencontrarse con su enamorado, el futbolista Sergio Peña, cuando el productor de “Esto es Guerra” le dé permiso para viajar.

“Cuando mi querido y hermoso productor, Peter Fajardo me dé permiso. ¿Me ayudan a convencerlo?”, respondió la guerrera sobre su próximo viaje a Suecia, país donde se encuentra Peña debido a que milita en el club Malmö FF.

Asimismo, la hermana de Melissa Loza felicitó públicamente a su pareja por el Día del Padre. “Feliz día, precioso. Eres un ser humano increíble, sonríe siempre”, fue el mensaje que compartió junto a una foto del futbolista.

Por otro lado, la chica reality habló sobre la lesión que sufrió en el set de “Esto es Guerra”. “Sentí un pequeño doblez. Es los nervios, siento que no confían en mí (…) Me ganan los nervios, me bloqueo, trato de dar lo mejor de mí, pero si en cada rondan dicen: ‘No, Tepha no’”, comentó ante las cámaras de “América Espectáculos”.

Asimismo, aseguró que no se siente una diva por su romane con Sergio Peña. “Yo sé lo profesional que soy, yo amo mi trabajo. A mí nadie me va a venir a decir que es por ese tema (de Sergio Peña). Esos comentarios negativos chau, pero no es así, absolutamente”, puntualizó.

Finalmente, contó los consejos que le dio Sergio Peña para hacer caso omiso a los comentarios negativos. “Es parte de mi trabajo, él sabe. Me dice que este tranquila que lo tome deportivamente”, contó.

Tepha Loza quiere viajar nuevamente a visitar a Sergio Peña

