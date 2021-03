Desde que tuvo claro cuál era su mayor sueño, no paró hasta hacerlo realidad. Irina Baeva no dudó en renunciar al periodismo en su natal Rusia para iniciar una carrera como actriz en México y, antes de cambiar de país, se propuso aprender español teniendo como ‘maestros’ a los protagonistas de la telenovela ‘Rebelde’. Así lo recordó la actual novia de Gabriel Soto en Instagram Stories donde también compartió una de las canciones más populares de la producción dirigida por Pedro Damián para Televisa en 2004.

“Desde chiquita me gustaba la actuación. Veía novelas –rusas y latinoamericanas– y películas y siempre me interesaba el detrás de cámaras”, contó en una entrevista con People en Español hace algunos meses. Y es que desde pequeña sintió curiosidad por el mundo de las cámaras, pero sus padres le dijeron que estudie otra carrera y optó por el periodismo; sin embargo, la abandonó con apenas 18 años y empezó a estudiar español.

Para esto tuvo a destacados profesores, y no necesariamente en un salón de clases sino mediante la pantalla chica. “Cuando estaba estudiando español en Rusia veía las novelas mexicanas Rebelde y Teresa. Y me enteré de que la mayoría de los actores son egresados del CEA (Centro de Educación Artística de Televisa). Busqué la escuela y les escribí un mail para ver si, siendo rusa, podía entrar. Me contestaron que sí”, explicó en su momento la intérprete de 27 años.

La joven que protagonizó una gran polémica con Geraldine Bazán tras confirmarse su romance con Gabriel Soto agregó que “en Rusia pasaba horas y horas haciendo ejercicios de gramática, viendo novelas mexicanas, leyendo libros, traduciendo canciones, entre otras cosas. Fácil unas 8 horas diarias. Tuve la paciencia y disciplina suficientes así que llegué a México hablando el idioma sin problema alguno”.

El último domingo, horas antes de confirmarse que Netflix está iniciando la grabación del remake de ‘Rebelde’, Irina Baeva volvió a tocar este recuerdo en su cuenta oficial de Instagram donde publicó unos minutos del videoclip de ‘Ser o Parecer’ de RBD.

“Me acompañan hoy en el gym. Me acordé cañón de cómo estudiaba español en Rusia con ellos”, escribió para luego hacer una encuesta a sus seguidores sobre quién era fan del grupo. Ellos podían elegir entre “yo” y “mega fan” y también etiquetó a todos los integrantes, es decir, Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Alfonso Herrera, Christopher Uckermann y Christian Chávez.

Irina Baeva sigue disfrutando de la música de 'RBD' mientras se ejercita, igual que cuando practicaba español viendo la telenovela mexicana. (Foto: @irinabaeva @anahi / Instagram)

Irina Baeva llegó a México en 2012 para empezar a estudiar actuación y hoy, con 28 años, tiene un nombre ganado en la televisión gracias a sus trabajos en Televisa y Netflix. Su primera oportunidad fue en 2015 con la telenovela ‘Muchacha italiana viene a casarse’, en 2016 protagonizó con Gabriel Soto ‘Vino el amor’, en 2019 estuvo en ‘El Dragón’ y ‘Soltero con hijas’ donde también compartió roles con su actual novio y futuro esposo.

‘Rebelde en Netflix’

Tras el fenómeno mundial del que surgió la banda musical RBD, una nueva generación del Elite Way School llegará a Netflix en 2022 con la nueva serie ‘Rebelde’, una adaptación de la telenovela mexicana.

Azul Guaita, Sergio Mayer Mori, Andrea Chaparro, Jerónimo Cantillo, Franco Masini, Lizeth Selene, Alejandro Puente y Giovanna Grigio, serán los nuevos alumnos del colegio de la alta sociedad.

La serie está basada en el concepto original desarrollado por las productoras Cris Morena Group y Dori Media, que también fue adaptada por Televisa en 2004 con la telenovela “Rebelde”.