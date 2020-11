Irina Baeva y Gabriel Soto se olvidaron de la pandemia y de la crisis que afecta al mundo por el COVID-19 y decidieron celebrar sin mascarilla ni distancia social en una boda que se realizó el último viernes en Cancún, en México.

La pareja asistió al matrimonio de Odalis Gómez Millar, hija del reconocido promotor de boxeo Pepe Gómez, quien contrajo matrimonio con Michel Escalle, tras un año y medio de relación, en un lujoso evento al que asistieron una gran cantidad de invitados.

Si bien, la pareja no compartió imágenes ni en la ceremonia ni en la recepción, sí posteron unas fotografías de la noche del evento, en las que aparecen con el mismo outfit con el que se les puede ver en las imágenes que han circulado en redes sociales.

La actriz y modelo rusa se lució con un vestido satinado en tono borgoña, mientras que su pareja, usó un saco en el mismo tono, camisa blanca y pantalón y corbata michi de color negro. Ambos posaron junto a otros invitados sin los cuidados recomendados para evitar el contagio del coronavirus.

Pero Irina Baeva y Gabriel Soto no fueron las únicas estrellas mexicanas que asistieron a la fastuosa celebración, en la que la mayoría de invitados no utilizó cubrebocas durante importantes períodos de tiempo, y no se respetó el distanciamiento social.

En imágenes publicadas por los asistentes, se puede ver -entre otros famosos- a Roberto Palazuelos y al cantante Lorenzo Méndez, aún esposo de Chiquis Rivera, quien además ofreció una presentación en la fiesta para los novios.

VIDEO RECOMENDADO

Irina Baeva muestra su nueva vida en Nueva York

Irina Baeva muestra su nueva vida en Nueva York