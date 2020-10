Isabel Acevedo tomó con ligereza las críticas que recibió en redes sociales tras realizarse un aumento de labios y una pequeña liposucción en los brazos.

La integrante de “Esto es guerra” afirmó que uno tiene que gustarse, por lo que se siente feliz con el resultado. “Creo que si uno se hace un ‘arreglo’, primero tiene que gustarse a uno mismo más que al resto. La verdad, estoy súper contenta”, afirmó en una reciente entrevista dada al diario Trome.

Luego, la bailarina explicó que el aumento de labios no es algo que durará para siempre. “El líquido que te ponen se absorbe y te dura un año. Me gustó los resultados y me atreví a contarlo en mis redes porque muchas personas tienen miedo”, añadió Isabel Acevedo.

Del mismo modo, señaló que cada persona es libre de hacerse lo que desea en el cuerpo, en respuesta a los comentarios de seguidores que la alertaban de la posibilidad de parecerse a Sheyla Rojas.

“Uno no se hace ‘arreglitos’ para agradarle a un chico o llamar la atención, a la primera persona que uno tiene que gustar es a uno mismo”, concluyó.

Isabel Acevedo fue vinculada al modelo argentino Agustín Fernández, a quien conoció en las pantallas de “En boca de todos” mediante una videollamada. Fernández afirmó que la visitará cuando los aeropuertos permitan viajes a Lima.

