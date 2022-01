Un ex chef real ha revelado la comida rápida que más le gusta a la reina Isabel II del Reino Unido. Darren McGrady pasó 15 años como cocinero personal de la monarca y también cocinó para Enrique de Sussex, Guillermo de Cambridge y Diana de Gales durante su tiempo en el Palacio de Buckingham.

McGrady reveló que la reina Isabel II trata de evitar la comida rápida a toda costa, pero de vez en hace una excepción y tiene un placer culposo. Al igual que cualquier mortal, a la monarca le encantan las hamburguesas. Sin embargo, hay una trampa: a la soberana le gustan las hamburguesas sin pan.

Pero en lugar de ir a un restaurante de comida rápida, la reina hacía que sus chefs prepararan sus hamburguesas desde cero. “Siempre las pedía en su casa de Balmoral, hacíamos nuestras propias hamburguesas. Cazaban ciervos y nosotros hacíamos hamburguesas de venado”, contó McGrady.

El ex cocinero de la soberana del Reino Unido también contó que había una comida rápida que no le gustaba para nada a la reina Isabel II, y esa era la pizza. De hecho, reveló al medio británico MyLondon que durante los años que trabajó en las cocinas del Palacio de Buckingham no se sirvió una sola pizza.

Darren McGrady, excocinero personal de la reina Isabel II del Reino Unido. (Foto: Darren McGrady | YouTube)

EL MEJOR PUDÍN PARA LA REINA

El próximo 6 de febrero la reina Isabel II cumplirá 70 años desde que ascendió al trono. Para ello, el Palacio de Buckingham presentó una lista de eventos que se realizarán hasta junio y que incluirán la celebración de un concurso de repostería donde se buscará el mejor pudín del Reino Unido.

La competición, que celebrará su final en vivo en la icónica cadena británica de alimentos de lujo Fortnum & Mason de Londres en marzo, estará abierta a cualquier ciudadano británico a partir de ocho años y se centrará en la elaboración de pudin, uno de los platos más emblemáticos del país.

Entre los jueces que decidirán cuál será el mejor pudín de todos encontramos nombres tan reconocidos como el de Mary Berry, presentadora de la televisión inglesa y escritora gastronómica; Mónica Galetti, jueza del programa Masterchef; y Mark Flanagan, jefe de cocina del Palacio Real.