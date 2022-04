Cualquier editor de periódico o revista, productor de cine o experto en realeza británica quisiera darle un vistazo a los diarios secretos de la reina Isabel II del Reino Unido. Todas las noches, desde que tiene 15 años, antes de dormir, la soberana de Inglaterra toma una pluma para escribir sobre su jornada, un hábito que también tenía su padre, el rey Jorge VI del Reino Unido. Lo que pocos saben es hay una fecha para conocerlos de cerca y poder leer sus líneas. Esta es la historia.

Aproximadamente 29.000 días (70 años de reinado para ser más exactos y otros tantos como princesa) de la vida de la monarca más famosa de los últimos tiempos: eso es lo que contienen esos cuadernos de cuero negro cuidadosamente custodiados por el personal del palacio de Buckingham. Felipe de Edimburgo, que falleció en abril de 2021, ha sido la única persona autorizada a echarles una ojeada.

Isabel II está convencida a no develar ni un solo detalle y cada mañana pide que se destruya el papel secante utilizado la noche anterior para que nadie pueda descifrarlo. Además, parece ser que es la única que posee una llave de la caja fuerte donde guarda sus diarios. Asimismo, su personal tiene órdenes de no molestar a la soberana mientras escribe, salvo en casos de una emergencia nacional.

La reina Isabel II del Reino Unido con uno de sus corgis. (Foto: AFP)

Qué contienen los diarios de Isabel II

“Nada emocionante”, según la misma reina, quien habría confesado a su personal más cercanoque el relato de sus días resulta breve y carente de detalles. Ello se debe a que siempre se queda dormida con la pluma en la mano antes de terminar.

Incluso inacabado o en pequeños fragmentos, este diario constituiría un documento histórico. Es muy probable que Isabel II haya plasmado en él sus reflexiones y sus pensamientos sobre los principales momentos de su reinado, desde su coronación hasta la reciente muerte de su esposo Felipe de Edimburgo, pasando por eventos como la Segunda Guerra Mundial o la reciente pandemia.

La reina Isabel II del Reino Unido en su discurso de Navidad en 1953. (Foto: AFP)

En qué fecha serán revelados

Al parecer, la reina Isabel II ha dado a conocer a su entorno más cerrado que no tiene intención alguna que sus diarios y documentos sectros se hagan públicos tras su muerte. Deberán clasificarse como “secretos de defensa” y descansar para siempre en la polvorienta sala de los archivos de palacio.

Never explain, never complain (“No dar explicaciones nunca, no quejarse jamás”) es el lema de la familia real británica y más de la reina Isabel II, que lo ha tomado como suyo desde 1952. Publicar un texto tan íntimo como su diario iría en contra de este principio. Por lo pronto, nunca sabremos su contenido.

