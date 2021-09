La reina Isabel II del Reino Unido es la máxima figura de la realeza inglesa. El castillo de Windsor es su residencia y el centro de todo lo que sucede en la familia real británica. Además, es el escenario elegido por la escritora Sophia Bennett para su novela policíaca ‘El nudo Windsor’ en donde la monarca es figura clave en la búsqueda de todos los detalles de un crimen.

La publicación tiene una alta dosis de detectives, espionaje y aventuras y, según la autora, la abuela de Enrique de Sussex contará con la ayuda de su joven secretaria para descubrir lo que sucedió en torno a un asesinato.

Sophia Bennett, que firma como S.J. Bennett, contó a ‘El País’ que habló con fuentes cercanas a la reina para conocer detalles que la ayudarían a armar el personaje, eso sí, todos en el anonimato. “Mucha gente es muy leal a la reina y me suplicaban que no pusiera sus nombres”, indicó.

Una reina detective

En ‘El nudo Windsor’ (Ediciones Salamandra), la reina de la ficción se muestra incómoda con el hecho de que le digan lo que debe hacer, es muy observadora y amante de los perros. Para la escritora, Isabel II es “listísima, sabe quién es todo el mundo”.

Sophia Bennett pensó en la monarca mientras veía la serie de Netflix ‘The Crown’: “Ella lo sabe todo, cuando hay algo raro, lo ve, lo observa. Sabe lo que no cuadra. No hay absolutamente nadie a quien no pueda llamar. Hay un montón de sitios: el castillo [Windsor], Balmoral, Buckingham... A partir de ahí, mi cerebro no quería escribir ninguna otra cosa. No pude dejarlo pasar”.

La escritora no es ajena a la familia real británica pues desde niña ha estado involucrada en todo lo referente a la realeza. Su padre formó parte de su escolta en el Jubileo de Plata, en 1977. Además, postuló para ser secretaria personal adjunta, por lo que siente una gran admiración y decidió convertirla en la heroína de su historia.

“A lo largo de los años he visto cómo ha sobrevivido a la montaña rusa de la vida pública, a veces de forma terrible, a veces fantástica. La admiro. Siempre acaba haciéndolo bien (...) Quería que el primer libro fuera cercano en el tiempo porque admiro cómo ella ha podido, mejor que nadie, mantener esa imagen de estabilidad, de confianza, es extraordinario. Es algo que echamos de menos en ese país. Alguien que de verdad intente hacerlo bien, durante tiempo. Desde que era niña quiso hacerlo bien”, aseguró.

La saga (en el Reino Unido ya ha visto la luz el segundo tomo, ‘A three dog problem’, y se prepara el tercero) tendrá distintos escenarios donde Isabel II resolverá misterios desde sus palacios.