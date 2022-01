La reina Isabel II del Reino Unido no solo lidera a la familia real británica y goza del afecto y reconocimiento de los ciudadanos en Inglaterra, sino que tiene una amplia lista de actividades que demandan que siempre luzca a la perfección y no se escape ningún detalle. Para ello cuenta con una serie de trabajadores de su entera confianza como es su asistente real, que no solo está detrás de cada prenda o joya que lucirá, sino que hasta prueba los zapatos antes que ella para saber si son cómodos. En este grupo también están las amas de llaves de sus palacios y actualmente está en búsqueda de una para Holyroodhouse, ubicado en Escocia, ¿Cuáles son los requisitos y sueldo para aplicar a la plaza disponible?

La monarca y madre de Carlos de Gales se apoya en el personal que trabaja en palacio de Buckingham o sus otras residencias para labores del día a día. Angela Kelly, estilista oficial y asistente real, reveló algunos detalles en su libro ‘The Other Side of the Coin: The Queen, The Dresser and the Wardrobe’ (La otra cara de la moneda: la reina, el tocador y el armario) publicado en 2020. Ahí no solo contó que en Navidad “podrían ser hasta cinco o incluso hasta siete” veces en las que se cambiaba de vestido en una sola noche, sino que ella, como guardiana de su armario desde el 2002, se prueba los zapatos.

“La Reina y yo calzamos el mismo número, entonces soy la encargada de ponerme sus zapatos y andar con ellos, para saber si son cómodos o no”, escribió en su libro.

Requisitos para ser ama de llaves de Isabel II

La página web de la bolsa de empleo de la casa real publicó hace unos días un anuncio de búsqueda de personal. Según citó el portal Insider , en él se especifican los detalles de la contratación.

El ama de llaves que busca la reina Isabel II para el palacio de Holyroodhouse, ubicado en Escocia, solo trabajaría 20 horas a la semana repartido en cuatro días, de lunes a domingo.

Entre sus funciones de empleado de servicio están la de limpieza y mantenimiento de interiores y artículos, así como recibir y cuidar a los invitados durante los eventos de la monarca.

La casa real del Reino Unido solicita que la postulante tenga derecho legal a trabajar en el país, contar con experiencia previa en limpieza y hospitalidad y pasar un proceso de investigación.

El sueldo de la ama de llaves de Isabel II

Por trabajar 20 horas a la semana se ofrece el salario mínimo que se reporta en Reino Unido, que es de 9,50 libras esterlinas por hora (12.96 dólares por hora, es decir, unos 250 dólares a la semana).

Además se reporta que hay una contribución de pensión del empleador del 15 %, 33 días de vacaciones, paquete integral de beneficios, acceso a una variedad de instalaciones recreativas y de catering.

Las aplicaciones para el puesto de trabajo en el palacio de Holyroodhouse cerraron el pasado 21 de enero y el 31 de este mes se realizarán las entrevistas presenciales, paso fundamental para estar seguros que la persona elegida cumplirá al 100% las exigencias de Isabel II y no pondrá en riesgo su vida.