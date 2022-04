La reina Isabel II del Reino Unido es fanática del blues y el jazz, y la leyenda del jazz estadounidense Duke Ellington parece estar en su lista de reproducción. Según el programa Blues de la BBC Radio Two, la monarca, que acaba de cumplir 96 años de edad, hizo “tan feliz” al músico de jazz británico Gary Crosby con su interés único en los géneros musicales.

Crosby también le dijo al presentador del programa, Cerys Matthews, su alegría por recibir la Queen’s Medal for Music en 2019. El contrabajista fue el primer músico de jazz en recibir el premio por su contribución a la vida musical del Reino Unido, que recibió de manos de la reina en Buckingham.

Cuando Matthews le preguntó si a la reina le gusta el blues, Crosby respondió de inmediato: “Duke Ellington”. “Apareció Ellington, y su aprecio por la música y los instrumentos y cómo se amplifican me dejó anonadado durante aproximadamente un minuto”, contó. “Simplemente me senté allí y, ‘¿Esto es real? La reina me está hablando sobre la reamplificación de instrumentos de cuerda acústicos’”.

Isabel II del Reino Unido y el músico de jazz británico Gary Crosby. (Foto: AFP)

Isabel II y su gusto por la música

Recordó cómo hablaron sobre la dificultad de entender cómo 60,000 personas podían estar sentadas en un campo con parlantes gigantes tratando de escuchar instrumentos acústicos siendo reamplificados.

“’Nunca va a sonar igual, ¿verdad?’“, le preguntó la reina a Crosby, quien recordó el momento: “Así que tengo que responder ahora, y estoy como, ‘¿En serio, la reina?’ Me sentí tan feliz”.

Crosby fue honrado con la Queen’s Medal for Music en julio de 2019 por su talento musical, su impacto en la creación de jazz en el Reino Unido y su trabajo de apoyo a jóvenes de entornos desfavorecidos.

Los amigos y la familia de Isabel II revelaron previamente que las melodías, los sonidos de las grandes bandas, las canciones de la era de la Segunda Guerra Mundial y los himnos también se encuentran entre los géneros musicales favoritos de la monarca.

