Iván Cruz dio a conocer que su colega y amigo Guillermo Caldas, conocido popularmente como el ‘Rey de las cantinas’, continúa luchando contra el coronavirus (COVID-19). El bolerista dijo que reza constantemente por la recuperación de ‘Guiller’.

“Me enteré que está malito, estoy en constante oración. Tengo una pequeña iglesia en mi vivienda y la utilizó para rezar por mi hermano Guiller y por todos, que pase esta epidemia que nos está matando”, reveló al diario El Popular.

Guiller sigue internado en el Hospital de Ate, donde fue ingresado el pasado mayo, y su estado de salud es todavía delicado. “Está con respiración mecánica, no perdemos la fe”, dijo su hijo Guillermo a dicho medio.

El intérprete de “Me dices que te vas”, “Yo le doy gracias a Dios” y “Ajena” también habló de su estado de salud tras haber superado el virus. “Acá, no al cien por ciento, pero gracias a Dios me estoy levantado cada día mejor. Sigo con mis terapias”, comentó.

Iván contó que actualmente se está generando ingresos con sus shows y saludos virtuales. “Sí, poco a poco, estoy sobreviviendo con mis shows y saludos virtuales que los hago desde el teatrín que construí en mi casa. Ahí tengo escenario y todas las facilidades para eso”, acotó.

Finalmente, Iván Cruz habló sobre cómo afronta la pandemia del coronavirus. “Claro, el diablo no me va a vencer, tampoco le doy motivos. Me estoy cuidando al máximo, salgo solo por emergencias de mi casa. Que Dios nos cuida a todos, a no confiarse”, puntualizó.

