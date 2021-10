El viernes 8 de octubre, la modelo Ivana Yturbe anunció el nacimiento de su pequeña hija Almudena, fruto de su relación con el futbolista Beto Da Silva. Este lunes 11, la exchica reality ofreció una entrevista al programa “En boca de todos” para contar detalles de la llegada de su bebé.

Durante el enlace con el programa del que forma parte en América Televisión, Ivana Yturbe no pudo contener las lágrimas al hablar de la llegada de su primera hija. Además, aseguró que se está recuperando rápidamente para volver a la TV.

“Muchísimas gracias, los extraño mucho y espero verlos pronto. Gracias por el detalle que me mandaron y prometo estar bien pronto para estar con ustedes. Me estoy recuperando súper rápido, ya no siento ni el dolor”, empezó diciendo Ivana.

“Es un momento emocionante, estoy muy feliz. No puedo describir lo que siento, muchísimas gracias por haber vivido esta etapa conmigo. Ya por fin con Almu en mis brazos, prometo que la conozcan en algún momento”, agregó, notablemente conmovida.

Ivana Yturbe se quiebra al hablar de su bebé

La noticia del nacimiento de Almudena fue anunciada por su padre, Beto Da Silva, a través de su cuenta de Instagram. La publicación fue compartida por Ivana Yturbe, quien añadió: “¡Bienvenida! Mi pequeña Almu, te amamos con locura”.

Como se sabe, Ivana Yturbe y Beto da Silva se casaron en el 17 de febrero de este año en una ceremonia privada celebrada en la ciudad de Trujillo. A la celebración solo asistieron familiares y amigos cercanos de la pareja.

