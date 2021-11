Ivana Yturbe y Beto Da Silva celebraron hace algunos días el primer mes de su pequeña Almudena; sin embargo, empezaron a surgir rumores en redes sociales de una presunta separación debido a un detalle: la modelo ya no usa su anillo de matrimonio.

Al respecto, la exchica reality decidió aclarar la situación y utilizó sus redes sociales para contar el motivo por el que no ha estado usando su anillo de boda. Además, aseguró que su relación con el futbolista está mejor que nunca.

“Me han estado diciendo, ¿Qué ha pasado?, ¿Por qué ya no usas tu anillo de casada? Me lo saqué un par de semanas antes de dar a luz, estaba muy hinchada y ya no me entraba”, señaló Ivana.

“Así que me lo quité y ya no me lo puse porque me daba miedo cargar y manipular a Almu, con el anillo sentía que le iba a cortar o arañar o le iba a hacer algo, la cosa es que ahora lo uso de día y por las noches todavía me lo quito”, agregó.

Cabe señalar que la pareja celebró a lo grande el primer mes de su pequeña Almudena con una fiesta a la que asistieron sus familiares y amigos más cercanos. Los detalles de la celebración están en un pequeño video que Ivana Yturbe publicó en su Instagram.

Actualmente, Ivana Yturbe y Beto Da Silva se encuentran en el norte del Perú disfrutando de su primer viaje junto a su pequeña Almudena. La pareja se encuentra en medio de sus vacaciones antes de retomar sus trabajos.

