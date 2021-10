Ivana Yturbe se convirtió en madre por primera vez, fruto de su matrimonio con el futbolista Beto da Silva. Distintas personalidades del entretenimiento nacional han felicitado a la orgullosa madre de familia y su amiga Valeria Piazza no fue la excepción.

La conductora de “América Espectáculos” recurrió a las cámaras de su programa para enviar un mensaje a Ivana Yturbe.

“Cuando me enteré que ya había nacido Almudena, yo casi me muero. Quería ir a la clínica, pero no se permite visitas todavía. Entonces estoy esperando que hoy llegue a su casa para poder ir y conocerla (a la bebé). Estoy tan feliz que no tienen idea”, expresó la presentadora.

“La bebé se adelantó un poquito, un poco rebelde como la mamá, pero todo bien y ya hablé con ellos. La verdad que ha sido un éxito”, añadió Valeria.

Piazza también recalcó que Almudena se parece a Ivana Yturbe y no a Beto da Silva, un detalle que alegró al futbolista peruano.

“Les cuento que ‘Almu’ se parece mucho a Ivana y bastante. Beto estaba contentísimo porque salió igualita a la mamá. Ella es preciosa, un beso porque ustedes saben que los queremos muchísimo y ya prontito iré a conocerte”, concluyó.

Valeria Piazza sobre bebé de Ivana Yturbe

