J Balvin es sin lugar a dudas, uno de los artistas latinos más exitosos de los últimos tiempos. Sin embargo, en medio de la fama que ha alcanzado gracias a su carrera musical, prefirió ser sincero con sus fanáticos y hacer pública su lucha contra la depresión y la ansiedad, en lugar de esconderla.

Es por ello, que una de las últimas publicaciones que ha realizado a través de su cuenta de Instagram ha alarmado a sus seguidores. Y es que el cantante colombiano usó sus Stories para dejar un inquietante mensaje que ha generado la preocupación de sus fans.

“El único regalo que les pido a quienes me quieren, es que oren por mí”, escribió J Balvin sobre una fotografía en la que se puede ver su cabeza y su cabello -que ahora luce de color turquesa- y parte de su perfil, mientras se toca la nuca con una de sus manos.

J Balvin comparte inquietante mensaje y alarma a sus seguidores. (Foto: @jbalvin)

El cantante colombiano no se ha dado mayores detalles respecto a este post; sin embargo, constantemente publica en sus redes sociales mensajes que invitan a la reflexión. En uno de los último señaló: “Tarde o temprano el sol alumbra para todo el mundo”.

J Balvin se ha referido en más de una oportunidad a su salud mental. Es así que a inicios de noviembre, compartió un video en su cuenta de Instagram -tras haber preferido distanciarse del mundo cibernético durante varias semanas- donde habló de este tema.

“No me gusta actuar y no me gusta estar fingiendo sobre la felicidad o que todo está perfecto porque soy un ser humano como cualquiera. Soy frágil y vulnerable... Quiero agradecerles (a mis fans) por estar conectados conmigo y quiero decirles que los amo mucho y que cuando pase la tormenta estaré más por aquí (en las redes sociales) haciendo chistes”, indicó.

