El cantante J Balvin presentó a sus seguidores una nueva canción “Ma G”, cuyo videoclip fue grabado en el barrio donde creció, llamado Castilla, en Medellín (Colombia). Se cree que dicho tema es el primer sencillo de su nuevo álbum musical.

“Desde Medellín para el mundo. Ma G, cuando nadie me la dio yo me la di. No dejes de soñar. Ma G disponible ya en todas las plataformas”, señaló el artista, el pasado sábado, en su cuenta de Instagram.

Cabe señalar que el colombiano estrenó dicho tema en la pelea de box entre el mexicano Saúl “El Canelo” Álvarez contra el turco Avni Yilirim en Miami (Estados Unidos).

Asimismo, se conoce que el cantante fue invitado a ser parte de un disco especial por el 25 aniversario de la franquicia de Pokémon, donde también participarán Katy Perry y Post Malone.

“Es fácil hacer una canción de Pokémon si quieres esa base de fans, pero no tenemos la mente cerrada. Queremos que todos entren en la vibra”, afirmó J Balvin en una entrevista a Rolling Stone sobre el proyecto de Universal Music Group.

VIDEO RECOMENDADO

J Balvin saludó a Canelo Álvarez tras gana la pelea en Estados Unidos

J Balvin saludó a Canelo Álvarez tras gana la pelea en Estados Unidos