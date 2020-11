Semanas atrás, el cantante de reguetón J Balvin preocupó a sus miles de seguidores de las redes sociales luego que se sincerara y confesara que estaba atravesando por un nuevo episodio de depresión y ansiedad.

“Aunque se vea de color muchas veces está oscuro por dentro, pido por la salud mental de todos los que la necesitamos, la ansiedad y la depresión son una realidad”, escribió el músico en aquel entonces. “No tengan miedo a aceptarla y buscar ayuda profesional, sé lo que se siente, lo vivo y entiendo a quienes lo padecen”, añadió.

Alba Mery y José Álvaro, los padres del intérprete de “Con altura”, brindaron una entrevista a Caracol Radio en donde hablaron a detalle sobre los episodios que ha vivido su hijo.

“En este momento está pasando por una crisis y bien dura para la familia”, dijo la madre del artista colombiano. “La depresión y la ansiedad son, podría decirlo, casi como el virus que estamos viviendo en este momento”, añadió.

En otro momento de la entrevista, los padres de J Balvin contaron que a través de las redes sociales buscan acompañar a su hijo en estos momentos duros que atraviesa. “Diariamente tenemos un chat familiar donde nos comunicamos constantemente y nos vemos por videochat. Tenemos la opción de utilizar las redes sociales para estar en contacto, lo único que falta es el abrazo y ahora es más difícil por la pandemia”, revelaron.

Asimismo, hablaron de la relación que tienen con su hijo y la confianza que hay en la familia. “Josecito nos comunica cuando está mal y acudimos al psiquiatra porque definitivamente para nosotros no es ninguna vergüenza”, expresaron.

Alba Mery y José Álvaro señalaron que es importante hablar sobre la depresión y ansiedad, pues son enfermedades que cualquiera podría padecer.

“Este es el momento para invitar a los padres, al mundo entero en general a que escuchemos a los jóvenes, a todos, esta enfermedad no tiene edad no tiene sexo. A uno no le da porque es más pobre o más rico, es una condición que le da a cualquiera”, expresó la madre.

