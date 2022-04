Tras la agresión de Will Smith a Chris Rock en la gala de los Oscar 2022, Jada Pinkett Smith declaró: “es tiempo para sanar y estoy aquí para ello”; sin embargo, parece que con el pasar del tiempo su postura habría cambiado.

La revista US Weekly ha hecho eco de las declaraciones de una fuente cercana a la pareja que asegura que Jada Pinkett considera que Will Smith “exageró todo” y que ella no necesita que nadie la defienda.

“Nunca dije que necesitaba protección, fue en el fuego de la acción y él fue quien exageró todo, pero yo no lo hice ni lo haría de ninguna manera”, es lo que habría dicho la actriz según una fuente cercana a la pareja y que tuvo contacto con el citado medio.

“Ella no es una de esas mujeres que necesita protección. Él no tenía que haber hecho lo que hizo, ella no necesitaba protección. Ella no es un alhelí. Es una mujer fuerte, obstinada y puede pelear sus propias batallas”, agregó la fuente.

Will Smith fue sancionado

La Academia de Hollywood aprobó una sanción ejemplar contra Will Smith este viernes. La decisión que tomó la institución fue vetar al actor en todos los eventos que organice, incluidos los premios Oscar, durante los próximos 10 años.

La Academia decidió sancionar al protagonista de “King Richard” vetándolo de todos los eventos que organice por la próxima década. Es decir, el actor tendría 63 años cuando pueda volver a competir por un Oscar.

