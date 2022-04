Días atrás, Roberto Martínez sorprendió luego que en una entrevista con el exfutbolista ‘Cuto’ Guadalupe revelara que años atrás le dio un ‘piquito’ a Janet Barboza.

“Yo a Janet la vi una vez en Piura, estuvimos en concierto de ‘La movida de Janet’ y nos dimos un ‘piquito’”, reveló el exfutbolista sorprendiendo a ‘Cuto’.

Sin embargo, sus declaraciones no fueron bien tomadas por Janet Barboza, quien en la emisión de este miércoles de “América Hoy” arremetió contra Martínez, a quien calificó de “patán” por mencionarla.

“Hay que ser muy patán de querer quedar siempre como el bacancito y chévere porque vivimos en un país machista, donde seguramente no va a faltar quien te diga ‘bien hecho con todas las mujeres que has estado’. Esto pasó hace muchos años y tú me pediste disculpas por las declaraciones que diste en ese momento y por lo que dejaste entrever. Yo mirándote a los ojos, me dijiste que se había sacado todo completamente de contexto, sin embargo, pasan muchos años después y nuevamente me veo tocada”, señaló.

La figura de América Televisión manifestó que con las recientes declaraciones de Roberto no solo ella se sintió tocada, sino también personas como Viviana Rivasplata y hasta a la hija de Gisela Valcárcel, Ethel Pozo.

“No solamente yo sino otras mujeres como Viviana Rivaplasta a quien llamas serpiente. ¿Qué daño te pudieron haber hecho? Mujeres con las cuales saliste y como aquellas como yo con la que dejas entrever que hubo algo más”, dijo.

Por último, Janet Barboza le pidió a Roberto Martínez que no la vuelva a mencionar en otras entrevistas. “No lo esperaba... En lo que te has convertido ahora es en un pobre y triste muñeco que sale a hablar mal de las mujeres, yo no te lo voy a permitir, pensé que ya todo se había terminado, que cuando me pediste perdón lo dijiste de corazón, y no”, puntualizó.

Janet Barboza cuestionó palabras de Roberto Martínez.

VIDEO RECOMENDADO

Magaly Medina destruyó a Janet Barboza al recodarle romance con conocido gerente

Magaly Medina destruyó a Janet Barboza en sus redes sociales y dijo que ella no tenía moral para criticar a nadie.