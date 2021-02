Janet Barboza manifestó sentirse feliz y agradecida por la sintonía de “América Hoy”, programa que conduce junto a Ethel Pozo y Melissa Paredes y que viene liderando en rating frente a “Mujeres Al Mando” de Latina.

Barboza señaló que tanto ella como sus compañeras se toman con tranquilidad y humildad las cifras, pues su consigna es divertir al público.

“Tomamos con mucha humildad y tranquilidad la sintonía, porque eso de pregonar el rating o cifras no es lo nuestro. Estamos más que contentas y agradecidas con el público. Somos las ‘pandoras’ de las mañanas y la consigna que tenemos es divertirnos, al igual que la gente la pase bien”, mencionó la figura de América Televisión al diario Trome.

Respecto a la relación que mantiene con Ethel y Melissa, la popular ‘rulitos’ señaló que “la química con las chicas es fabulosa, nos divertimos más detrás de cámaras que en la misma pantalla. Hay mucha buena vibra y nos bromeamos porque es parte de la amistad”.

Por otro lado, la conductora de “América Hoy” no quiso referirse a Milena Zárate, quien el martes pasado estuvo como invitada en el matutino y no la saludó. “De ella no comento nada”, dijo escuetamente sobre la colombiana.

La expareja de Edwin Sierra aseguró que no saludó a Janet en el programa “América Hoy” porque considera que la animadora le ha hecho mucho daño.

“Se la tengo guardada desde hace rato porque me ha hecho varias cosas, ha sido bien grosera conmigo en varias oportunidades, la última vez me dijo que era una ‘excanera’ y montón de cosas más. No la saludé porque no soy hipócrita, ha sido bien malcriada, se ha portado súper mal y por el hecho de estar en pantalla no vamos a estar como las mejores amigas, porque no es mi amiga, no me cae bien y me parece súper antipática”, dijo Milena a Trome sobre su reciente encuentro con Barboza.

