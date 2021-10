Guty Carrera alborotó los estudios de “América Hoy” tras visitar por primera vez el magazine conducido por Ethel Pozo, Janet Barboza y Edson Dávila. El ‘Potro’ recibió varios elogios de las conductoras, en especial, de la popular ‘Rulitos’.

“Ethel estarás de acuerdo conmigo, pero no todas las mañanas, uno tiene la fortuna y los ojitos dichosos de ver una carita como la de Guty Carrera con ese sombrero”, comentó Janet sin imaginar que su compañero le ‘pincharía el globo’.

“Señora por favor puede ser su nieto, un poquito de respeto por favor”, sostuvo el conductor más conocido como ‘Giselo’.

Sus declaraciones causaron la incomodidad de la conductora, quien pidió a la producción silenciar el micrófono de ‘Giselo’ al considerar que no aporta mucho al magazine. “¿Sabes qué, cállate ya? Por favor siléncienlo, no conduce, no dice nada que nos sume”, cuestionó.

El impase no quedó ahí. La popular ‘Rulitos’ continuó elogiando la belleza del ‘Potro’ a quien comparó con el actor de la novela “Pasión de Gavilanes”, Mario Cimarro. Guty Carrera dijo que el sombrero ranchero era lo que probablemente lo hacía destacar, y que si ‘Giselo’ lo usaba pasaría lo mismo; sin embargo, Barboza dijo que su compañero parecería un “choclo”.

