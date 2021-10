Janet Barboza calificó de “sonso” a Edson Dávila, más conocido como ‘Giselo’. Esta situación se dio tras la visita de la cantante Paula Arias al set de “América Hoy”.

Resulta que la líder de la agrupación “Son Tentación” estaba aclarando si es celosa con su actual pareja, el futbolista Eduardo Rabanal. La salsera señaló que no revisa el celular de su novio y ‘Giselo’ le comentó lo siguiente: “Paulita, si tu pareja le da like a una chica del Instagram. ¿Esto te molesta?”.

Ante esta consulta, Janet Barboza llamó sonso a su compañero de conducción por considerar que su pregunta no era la adecuada, ante la ardua experiencia de Paula Arias en el amor.

“Después de lo que le ha pasado a la pobre mujer (por Paula Arias), tú (por ‘Giselo’) vienes a preguntarle eso. No seas sonso pues?”, expresó Barboza.

Edson Dávila no se quedó callado y lanzó una advertencia a la presentadora: “Usted (por Janet Barboza) me ha faltado el respeto, luego no se queje cuando yo le diga otras cosas”.

Como se sabe, no es la primera vez que los conductores de “América Hoy” protagonizan momentos como estos, ellos son muy buenos amigos y las pesadas bromas son parte del programa.

Janet llama sonso a giselo

VIDEO RECOMENDADO

Sheyla Rojas emocionada tras reencontrarse con Antonio Pavón y su hijo Antoñito en México

Sheyla y antonio