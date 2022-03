La conductora de televisión, Janet Barboza aún no perdona que la producción de ‘América hoy’ haya calificado a su pareja, Miguel Bayona, como “carga carteras” y este miércoles reveló que toda la producción estáa bloqueada del celular de su pareja .

Todo ocurrió cuando se conectó desde Cajamarca, donde está realizando un recorrido por la provincia de San Ignacio en el departamento Cajamarca y no quiso cumplir un reto de altura y lo mandó al reportero Oswaldo Arteaga. Pero Brunella Horna le reclamó que ella no lo haga.

“Yo ya he hablado largo y tendido con el productor, pero eso lo diré en el set cuando yo esté allá... (¿Qué hablé con el productor?) Que no llamen más a mi novio, que no le escriban porque están bloqueados y me refiero al equipo de producción encabezado por Miguelito Díaz, que se hacía llamar su amigo y es un judas”, reclamó Janet Barboza.

Pero eso no fue todo. Minutos antes, Janet Barboza se había conectado desde Cajamarca y no quiso contestar las preguntas de sus compañeros aduciendo que no había retorno y que no podía escucharlos.

Como se recuerda, el miércoles llegó Milett Figueroa a ‘América hoy’ y le preguntaron cuál sería las características de su pareja perfecta, si a un hombre de ojos azules como Julián Alexander (novio de Ethel Pozo), empresario como Richard Acuña, novio de Brunella Horna o un “carga carteras” como la pareja de Janet Barboza. Algo que hizo explotar a la exanimadora de eventos.

