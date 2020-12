La conductora de televisión Janet Barboza tomó con humor que fuera nominada a “La sin amigos 2020”, en la premiación que realizaron en la reciente edición de “América Hoy”.

Según explicaron Ethel Pozo y Renzo Schuller, la popular ‘Rulitos’ competía en la categoría con Rosángela Espinoza y Ducelia Echevarría. Sin embargo, la ganadora fue Barboza debido a que sufrió varios desplantes de los invitados del programa, entre ellos, Yahaira Plasencia, Christian Domínguez, Josimar, Mario Irivarren e Isabel Acevedo.

“Yo me sorprendí este año. Voy a aclarar. Yo me sorprendí porque cuando venían uno, dos, tres invitados, no te saludaban y decían ‘hola Renzo, Ethel’, yo decía ‘¿qué pasa?’”, comentó Ethel antes de entregar el galardón a su compañera. “Ethel siempre se acercaba a mí y decía, ‘no saludan a Janet, nos saludan y ella nada’”, añadió Renzo.

Tras recibir el reconocimiento, Barboza se animó a lanzar un mensaje en el que señaló que sus comentarios nunca han buscado faltar el respeto a nadie.

“Cuando uno da su opinión, un comentario, con mucho respeto porque acá somos muy respetuosos, yo sobre todo nunca le he faltado el respeto a nadie, excepto a una persona porque se lo merecía, la gente no tiene que esperar siempre que los comentarios y preguntas sean para hacerles halagos. Siempre tiene que haber una pregunta que el público quiere saber, así que si se incomodaron es su problema”, dijo la popular ‘Rulitos’.

Janet también se tomó unos minutos para agradecer a quienes le hicieron desplantes a lo largo de 2020. “Un abrazo a Christian Domínguez por no saludarme cuando vienes, a Yahaira, aunque ya somos amigas...”, indicó a modo de broma.

