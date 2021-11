La ex Miss Perú Janick Maceta no solo quedó en el Top 3 en el Miss Universo, sino que es ingeniera de sonido, fundadora de la ONG “Little Heroes” y la próxima jurado del reality de imitación “Yo Soy: Grandes Batallas Internacionales”, transmitido por Latina. Adicional a esto se ha trazado el convertirse en un ejemplo y motivación para las mujeres peruanas, ayudándolas a romper estereotipos y celebrar la autenticidad.

Junto a Milena Warthon, cantautora, que revaloriza la música folclórica peruana con sonidos modernos y Maryory Sánchez, arquera de la Selección Peruana Femenina, están promoviendo la iniciativa “She Moves Us” de la marca deportiva PUMA bajo el lema: “Ellas se mueven juntas”.

“Desde que era pequeña tenía claro que quería lograr cosas muy grandes, por eso he tenido mucha disciplina y determinación, porque no importaba lo que quisiera hacer o me dijeran que no era para mí, sabía que no hay nada mejor que ser auténtica y cumplir los sueños que quiero cumplir. Nosotras lo podemos todo, no existen límites para cumplir nuestras metas y cuando nos inspiramos entre todas nos volvemos invencibles! ¡Toma el control de tu destino!”, escribió Janick Maceta en su cuenta de Instagram.

“She Moves Us” es una plataforma global de comunicación donde PUMA invita a las mujeres a conectarse y moverse juntas para lograr sus metas. María Paz Delgado, Head of Marketing Chile & Perú, comentó que “es un mensaje que celebra la autenticidad de la mujer peruana, a través de territorios como el deporte, la cultura y la moda. Es por eso que estamos orgullosos de sumar a Janick Maceta, Milena Wharton y Maryory Sanchez a nuestra marca, visibilizando y apoyando sus proyectos personales en la comunidad”.

Las tres figuras impulsarán a todas las peruanas a lograr sus metas a través de la colaboración y trabajo conjunto entre mujeres pero especialmente siendo auténticas, tal como ellas lo están haciendo en su trayectoria de vida. En los próximos meses se dará a conocer cómo han logrado sus metas, qué las inspira, y quienes fueron sus referentes de vida para lograr sus sueños. Por ese motivo, lograrán conectar con sus comunidades a través de sus plataformas de redes sociales, podrán transmitir sus ideas, iniciativas y seguir inspirando a niñas, jóvenes y adultas unidas para lograr sus metas.