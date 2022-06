Janick Maceta fue consultada públicamente por primera vez sobre su romance con el actor Andrés Wiese. La modelo no se animó a dar muchos detalles sobre su vida privada; sin embargo, confesó que está con el corazón feliz.

“Te animarías a confirmar (tu romance con Andrés Wiese)”, interrogó el reportero de “+Espectáculos”. A lo que Janick respondió: “Mi corazón está feliz, estoy muy feliz. No se me ve feliz”.

Asimismo, la Miss Perú 2020 aseguró que tanto ella como el actor de “Al fondo hay sitio” se han caracterizado por llevar su vida privada bajo perfil bajo.

“Todo muy bien, no hablo mucho de mi vida privada, nosotros somos bien perfil bajo, no salimos mucho tampoco, creo que ambos estamos muy bien, tranquilos, me gusta cuidar mi privacidad, no me gusta exponer a mi familia, amigos, relaciones”, explicó.

Maceta quiere mantener su relación alejada de los reflectores, pero no niega que está viviendo un momento especial de su vida. “Me gusta mantener esa parte cuidada y protegida y de vez en cuando nos verán de viaje y todo, pero no bajo el lente de la cámara”, contó.

“Todas las personas estamos en nuestro derecho de disfrutar un amor bonito sin presión de los medios”, finalizó la exreina de belleza.

