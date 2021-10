El futbolista mexicano Javier ‘Chicharito’ Hernández en una entrevista con el medio británico “The Ringer” se sinceró y habló sobre su separación con la modelo australiana y madre de sus hijos, Sarah Kohan.

El deportista empezó explicando que el 2020 no fue el mejor año de su vida, pues perdió a su abuelo y Sarah decidió regresar a Australia, su país natal.

“No fui el mejor compañero posible que tenía que ser, y no fui el mejor padre posible que quería ser. No era un buen amigo, no era la buena persona que quería ser”, contó el ‘Chicarito al citado medio según declaraciones recogidas por People en Español.

Sin ahondar más en detalles detalles, el futbolista mexicano dejó entrever que las situaciones antes mencionadas ocasionaron su derrumbe emocional que le trajo consecuencias a nivel profesional también; incluso, pensó en el retiro.

Por otro lado, Ana Silvia, hermana del jugador, reveló que la separación de su cónyuge fue un golpe muy duro para él. “No sé cómo logró salir de esa época, fue como si su mundo se hubiera colapsado en sólo un minuto”, reveló.

‘Chicharito’ y Kohan se casaron a principios del año 2019. A ambos tienen dos hijos, Noah y Nala Hernández, los cuales nacieron en 2019 y 2020, respectivamente.

