Jazmín Pinedo sorprendió este lunes al aparecer como conductora de un bloque de espectáculos de América TV -que será emitido en reemplazo de “En Boca de Todos”- junto a Rebeca Escribens y ‘Choca’ Mandros. Pero más sorprendió el particular pedido que le hizo a Papá Noel.

Y es que tras una nota en la que conocidos personajes de ese canal, revelaron qué es lo que le pedirían al viejito pascuero, la actriz y el también productor le consultaron a la exchica reality qué era lo que ella había pedido como regalo de Navidad.

“Bueno yo le pedí dos cosas, la primera ya me la cumplió. El 23 escribí mi carta y puse: ‘Me gustaría cerrar el año conduciendo un ratito, quiero trabajar, ya mucho de estar encerrada en mi casa estudiando’... Igual trabajo en otra cosa, no vayan a pensar mal”, dijo en broma.

“Ese fue mi primer deseo y ahora tengo otro. El otro día estuve viendo esto del unipersonal bien gracioso que tiene Johanna San Miguel”, indicó, pero en ese momento fue interrumpida por ‘Choca’, quien dirigiéndose a Rebeca, dijo: “Acércale a Papá Noel para que le escuche su deseo”.

Esto provocó que la popular ‘Chinita’ y se pare para acercar hasta donde estaba sentada un muñeco de Santa Claus que había en el set. “Vamos a conversar tu y yo porque este segundo deseo es bien importante”, agregó.

Bastante seria, miró al maniquí y le dijo: “Voy dos años soltera, ¡Más! Y el otro día me metí a Instagram y veo un video de este unipersonal que se llama ‘Busco marido cama adentro’... Bueno, yo quiero uno cama afuera, y ese es mi deseo, pero cama afuera porque no tengo tiempo: estudio un montón, trabajo todo el día, limpio, y no tengo tiempo”. “¡Cama afuera! Ya sabes”, finalizó, provocando la risa de todos.

Jazmin Pinedo le hace un pedido a 'Papá Noel'

