Jazmín Pinedo señaló que no sabe si el próximo año seguirá en la conducción del programa de competencia “Esto es Guerra”; sin embargo, enfatizó que ha sido una gran experiencia en su vida.

“Ustedes más que nadie saben que aquí las cosas son hasta el final, nunca se sabe, siempre hay sorpresas. Soy de las personas que no se enfoca tanto acelerando hacia el futuro. No tengo nada que pedir, estoy más que agradecida con América, con ProTV”, dijo la ‘Chinita’ para las cámaras de “América Espectáculos”.

En otro momento de la entrevista, la expareja de Gino Assereto sostuvo que sí le gustaría continuar en la conducción del reality de competencia.

“Estoy realmente agradecida de haber tenido la oportunidad de haber hecho tantas cosas en tan poco tiempo, tengo el corazón a mil y, si se da nuevamente la oportunidad (de seguir en la conducción), yo feliz y encantada, y si no, ha sido el mejor año para mí, me encanta”, agregó Pinedo.

La figura de América TV afirmó que vivió a mil la final de “Esto es guerra” con mucha emoción. “Yo soy fanática del equipo, amo a mi equipo, las sensaciones que me hacen sentir, el esfuerzo que veo de parte de ellos, que además lo he sentido en algún momento... poder tener la oportunidad de haber sido ‘guerrera’, ahora estar en la conducción y encima me han regalado el campeonato”, añadió.

VIDEO RECOMENDADO

¡Juntas otra vez ! Jazmín Pinedo, Tilsa Lozano y Maricris Rubio se reúnen con sus hijos

¡Juntas otra vez ! Jazmín Pinedo, Tilsa Lozano y Maricris Rubio se reúnen con sus hijos