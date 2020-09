Jossmery Toledo se presentó en el programa “Magaly TV: La Firme” y sorprendió a más de uno al revelar que su expareja, Jean Deza, le envió una carta notarial porque el futbolista consideró que la expolicía se quedó con sus valiosos objetos.

Ante esta revelación, Magaly Medina se animó en leer la carta notarial al inicio de su espacio de entretenimiento y Toledo confesó estar “asombrada” por lo que exige el deportista.

“Esta es una carta notarial que te acaba de hacer llegar tu ex Jean Deza. Dice que te has quedado hasta con su ropa, su televisor, su iPad, con sus parlantes y con sus 40 pares de zapatillas, estos valorizados en 40 mil soles”, dijo Medina.

“Además de prendas de vestir de prestigiosos diseñadores, valorizados aproximadamente en 80 mil soles... Su clóset era semejante a la de Jefferson Farfán”, añadió Magaly entre risas.

Ante esta carta notarial, Jossmery Toledo negó tener estos valiosos objetos. “Creo que se cree Neymar pero la verdad es que no hay nada de lo que está pidiendo él. Me he asombrado y su carta notarial me hizo reír demasiado”, sentenció la expolicía.

Cabe indicar que actualmente Deza tiene una relación sentimental con la modelo Shirley Arica. Ambos personajes públicos decidieron confirmar que retomaron su historia de amor a través de sus redes sociales, específicamente con videos de Instagram.

