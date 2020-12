En la reciente edición de “América Hoy”, Ethel Pozo y Janet Barboza criticaron con severidad al futbolista Jean Deza, quien hizo noticia en las últimas horas luego de que fuera intervenido en una fiesta clandestina, realizada en la discoteca Caos, en el distrito de San Martín de Porres (SMP).

Ethel señaló que como persona pública el deportista tiene la responsabilidad de ser el ejemplo. Además, le recordó que la vacuna contra el coronavirus (COVID-19) no ha llegado a nuestro país.

“El día de ayer hubo una detención en San Martín de Porres, lamentablemente encontraron a un personaje público como Jean Deza, como a muchas otras personas, pero decimos Jean Deza porque sin duda tenemos alguna responsabilidad la gente pública en dar el ejemplo, en no estar metidos en una discoteca cuando estamos en una pandemia, por favor, quién no lo sabe”, enfatizó la figura de América Televisión.

Pozo sostuvo que “si anhelas reunirte con alguien pues será solo en tu casa vía zoom porque seguimos en el estado de alerta. En serio, este virus cobra vidas. La vacuna no ha llegado a nuestro país, están vacunando en Inglaterra, estamos muy lejos”.

Asimismo, Ethel se refirió a la excusa que dio Deza para justificar su presencia en la fiesta. “Vacaciones de qué, si el COVID-19 no se ha ido de vacaciones, qué puede pasar por la cabeza de este jugador de fútbol, lo veo hasta riéndose”, dijo Ethel. “Está prohibido, ese es el tema”, añadió su compañero de conducción Renzo Schuller.

Janet Barboza también rechazó el actuar de Deza y sostuvo que el deportista no deja de dar de qué hablar por sus actitudes reprochables, pues recordemos que hace unas semanas también se vio envuelto en un escándalo de infidelidad y hasta agresión física con Jossmery Toledo y Shirley Arica.

“Además, deberíamos estar viendo a un Jean Deza en las páginas de fútbol, como todo deportista; sin embargo, estamos viendo a un joven con actitud muy reprochable que asiste a una fiesta COVID-19 que inclusive reta a la autoridad, sale riéndose porque se puede apreciar eso. Lo vemos en las páginas de espectáculos, metidos en líos con las chicas del momento y ahora rompiendo las normas, las reglas. Jean Deza tu actitud es realmente reprochable, no la aceptamos, es muy lamentable lo que has hecho y qué pena por el fútbol peruano”, señaló.

Finalmente, Ethel Pozo pidió que no se disculpe el accionar de Deza porque es joven, pues ella considera que hay jóvenes muy responsables.

“No puedo evitar que me dé cólera de ver gente irresponsable, todos queremos celebrar, mi cumpleaños es este martes, pero no puedo hacerlo porque estamos en pandemia (…) No disculpemos esto porque es joven, hay jóvenes muy responsables, incluso los niños son más responsables, esto es un tema que él ha decidido”, acotó.

