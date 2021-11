Jean Deza sorprendió este jueves al anunciar su retiro del futbol profesional. Con solo 28 años de edad, el futbolista se aleja de las canchas tras su breve paso por el club Carlos Stein en la Liga 2.

El exseleccionado peruano ha tenido una trayectoria futbolística llena de altibajos en los últimos años. Denuncias policiales y escandalosas rupturas con personajes de la farándula fueron algunos de los episodios que opacaron su carrera.

Shirley Arica:

Jean Deza y Shirley Arica fueron ampayados varias veces en reuniones sociales durante el 2020, situación que llevó al futbolista a enfrentar procesos disciplinarios en Alianza Lima, club en el que jugaba en aquel entonces.

Fue en marzo de ese mismo año que las cámaras de “Magaly TV: La Firme” captaron al futbolista en situaciones cariñosas con la modelo en una fiesta en la playa Señoritas.

Después de varias idas y venidas, la pareja se distanció en medios de rumores de infidelidad por parte del futbolista. Meses después, Shirley Arica acusó a Deza de haberla agredido físicamente cuando tenían una relación.

“Él sabe perfectamente que yo tengo todas las pruebas. Yo tuve que ir a una clínica. (…) No lo he denunciado. Me dio vergüenza porque no quería hablar más del tema, porque he sufrido un episodio similar cuando me rompieron la clavícula y por vergüenza me quedé callada”, contó la modelo en una entrevista para Magaly Medina.

Jossmery Toledo

En junio del 2020, Jossmery Toledo sorprendió al confirmar que tenía una relación con Jean Deza. Tras este anuncio, fue acusada de ser la manzana de la discordia en la relación que el futbolista mantenía con Shirley Arica.

La exsuboficial de la Policía Nacional hizo oídos sordos a las críticas e indirectas de la popular ‘Chica realidad’ y continuó su relación, incluso viajó a Puno para pasar una breve temporada junto a Jean Deza, quien, en aquel entonces, pertenecía al club Binacional.

Toledo se animó a convivir con el deportista en un departamento ubicado en una zona exclusiva del distrito de San Isidro.

Después de casi cinco meses de noviazgo, en el que parecían estar muy enamorados, la pareja puso fin a su romance de la noche a la mañana en medio de denuncias de la modelo por maltrato físico y psicológico, y acusaciones de robo de joyas, ropa y artefactos por parte del deportista.

