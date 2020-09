No se dan tregua. Luego que se conoció el fin de la relación entre Jean Deza y Jossmery Toledo , los ataques no cesan. Mientras ella asegura que vivió un verdadero infierno al lado del futbolista, él señala que la expolicía es una malagradecida porque no se acuerda de todo el dinero que le dio.

Si bien, la relación que tuvieron duró sólo cinco meses, con dos de convivencia, el final ha sacado lo peor de ellos, ya que no se cansan de hablar mal uno del otro. Pero, ¿qué pasó para que esta pareja, formada en plena cuarentena, llegue a su fin? A continuación, te contamos todos los detalles y lo que se han dicho hasta este momento.

Cuando todo era felicidad entre Jean Deza y Jossmery Toledo. Ellos cantaban 'Me Pregunta' (Foto: Instagram)

ERA UNA HISTORIA FELIZ…

Ellos se conocieron por un amigo en común el mes de abril y a la semana de haber salido, iniciaron un romance. De acuerdo con la exsuboficial, al comienzo la relación era de ensueño y vio en el jugador a un ser muy especial porque era detallista, bondadoso y un buen padre.

Incluso, él pidió permiso a sus progenitores para que pudieran convivir, algo que la enamoró aún más, pues pensaba que su todo iba en serio. Es así como se animó a trasladarse con él a un departamento en San Isidro.

Jossmery Toledo, en entrevista con el programa “Magaly TV La Firme”, comentó que todo fue maravilloso desde el momento en el que compartieron una vida juntos, al menos eso creía ella, por lo que no dudaba en sorprenderlo.

A través de sus redes sociales, ellos hacían saber que su relación marchaba muy bien. Fotos juntos y videos de su día a día mostraban lo enamorados que estaban.

PERO LA MAGIA SE ACABÓ…

Sin embargo, la convivencia se empezó a tornar complicada desde el momento que Jossmery Toledo le insistía a su pareja que quería trabajar y depender de ella misma, según narró la expolicía a Magaly Medina.

Al hecho de que no la dejaba trabajar y tenerla en casa en todo momento, se sumó los cambios de estado de ánimo del atacante de Binacional. Recordó que en una oportunidad, la joven de 28 años le dijo que no aguantaba estar encerrada y sin hacer nada, generando el enojo de su pareja, quien prefirió irse del departamento.

Ante esta reacción Toledo, cansada de los maltratos psicológicos, decidió irse dos días de la casa que compartía con el deportista, pero éste lejos de arrepentirse, aprovechó su ausencia para armar una reunión; pese a todo, ella continuó con él porque le tocaba pagar el departamento que habían alquilado, pues estaba a su nombre.

Las discusiones se hacían cada vez más fuertes hasta el punto de que comenzaron los forcejeos, tanto así que le produjo moretones en el brazo. Pero la verdad, era que Jean Deza estaba buscando nuevamente a su ex Shirley Arica. “Yo estuve muy enamorada de él, pero me sentía asfixiada. No le pedía dinero, tengo mis ahorros, me revisaba la billetera, pues quería que yo dependa de él. Pese a todo, jamás sospeché que ya no me amaba (…). Cada uno tenía su privacidad, por eso nunca revisé su celular”, manifestó Toledo.

TODO LLEGÓ A SU FINAL

A pesar de los maltratos que recibió, ella esperaba conversar con él para dejar las cosas claras, pero tras una nueva pelea, el popular Ratón decidió salir del espacio que compartían. “Yo lo esperé, pese al video que colgó a las 12 noche [con Shirley Arica]. Me había quedado muy mal hasta que me llamó a las 9 de la mañana diciéndome que su hermano estaba yendo a recoger sus prendas, al contestarle que no estaba en el departamento, me dijo que si me ponía así me iba a bloquear”, contó.

“Me sorprendió su actitud porque fui muy buena. Él me humilló a nivel nacional, la gente cree que estoy por su plata y le pido dinero, pero esta vez debe pagar la deuda que tiene con el departamento”, manifestó al recordar que su expareja le envió un policía para que entre a su casa.

Respecto a las pertenencias que se habrían quedado en su casa, negó que fueran tan valiosas y de ser así que lo demuestre con recibos. Sobre los 40 pares de zapatillas que habría dejado Deza, señaló que sus amigas al enterarse de lo que le había hecho, se “repartieron los pares”, pero aclaró que no era esa cantidad, sino una menor.

Jossmery Toledo contó el maltrato que vivió con Jean Deza (Foto: captura de ATV)

SE LANZAN DARDOS

Jossmery Toledo señaló que el futbolista es un inmaduro y no sabe lo que quiere, además de no saber respetar las relaciones que tiene, pues asegura que él busca un reemplazo para sus actuales parejas, sin haber terminado con ellas.

La expolicía le dio a entender a Medina que el rendimiento sexual del atacante de Binacional no sería tan bueno como dice serlo.

En otro momento contó que aparte de ser muy celoso porque no la dejó entrar a Esto es guerra, es un “alucinado” al creerse Neymar. Y respecto a las joyas, objetos de valor y ropa de marca que aseguró tener el futbolista, mencionó que lo único que se acuerda es la vez que éste compró un par de aretes en Wong a 150 soles.

La exsuboficial asegura que vivió una pesadilla cuando estuvo con Jean Deza (Foto: Jossmery Toledo / Instagram)

Por su parte, Jean Deza no se quedó callado y también le respondió a su expareja. En entrevista con el programa “Modo Espectáculos” señaló que gracias a él, Toledo cambió de vida y aseguró que jamás le prohibió trabajar y menos la agredió.

“Ella sabe todo lo que le he dado. Ahora sí podré disfrutar de todo mi dinero. Yo le cambié la vida a ella. ¡Imagínate pasar de San Juan de Lurigancho a San Isidro! ...De San Juan de Lurigancho a San Isidro”, indicó.

Por si fuera poco, Jean Deza también mencionó que Jossmery le pedía dinero con mucha frecuencia y que incluso una vez le dio mil soles porque le dijo que no tenía plata, pero luego encontró cinco mil soles en su cartera.

“Sabes a mí lo que me fastidia es que ella es una malagradecida, es lo único que me molesta... Ella sabe la verdad. La señorita Toledo sabe cuánto ha derrochado la plata, ella no tenía dinero (…). Que diga de los 15 mil soles que sacó y llevó a su papá y a su mamá. Pregúntale sobre esos dientes. Pagué mil dólares por esa sonrisa que ahora tiene, por esos brackets. Pregúntale también sobre esos depósitos que tengo de tres mil y cuatro mil soles”, dijo en el programa de espectáculos.

Jean Deza se defendió de las acusaciones de Jossmery Toledo (Foto: Binacional)

