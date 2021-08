Jennifer Aniston ha acaparado los medios internacionales al señalar que ha terminado amistades si estos no señalaban que se pusieron la vacuna contra el coronavirus (COVID-19).

En una reciente entrevista a la revista InStyle, Aniston afirmó de su fuerte decisión. “He sacado a algunas personas de mi vida diaria que se negaron o no quisieron revelar (si habían sido vacunadas o no), y es lamentable”, comentó sobre la gran cantidad de personas antivacunas que no entienden los hechos científicos.

Asimismo, Aniston afirmó que se ha sentido cansada por la cantidad de noticias que hay sobre la pandemia. “Todos hemos pasado por la fatiga informativa, por la fatiga del pánico”, señaló.

“Esperábamos que algún día nos íbamos a despertar escuchando algo esperanzador y todo lo que obteníamos era más locura”, añadió.

