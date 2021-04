El exjugador de béisbol, Alex Rodríguez , no es más la pareja de Jennifer Lopez desde el 15 de abril, día en que hicieron oficial su ruptura sentimental, aunque no se sabe a ciencia cierta cuándo terminaron en realidad. Tras esto, los ojos de los fans están posados en cada publicación que hacen en sus cuentas de Instagram y la más reciente de la exfigura de los New York Yankees activó las alertas, ¿por qué?

Si bien hace unos días se mostró en Miami cumpliendo con sus compromisos laborales en el campo de juego y hasta posó con un guante de cuero, el último fin de semana celebró por todo lo alto el cumpleaños número 13 de su hija Ella, y JLo se hizo presente con una felicitación en su cuenta oficial junto a una tierna imagen de ambas.

Tras esto, el expelotero de origen dominicano, publicó un peculiar mensaje en Instagram que muchos interpretaron como una forma de expresar sus emociones tras terminar su relación con Jennifer Lopez.

“Hoy estoy escogiendo aceptar las cosas que no puedo cambiar”, se lee sobre un espejos al que A-Rod fotografió para luego escribir la frase.

Esto rápidamente fue asociado a la ‘Diva del Bronx’, pues tras ponerle fin a un romance, es normal vivir una ‘montaña rusa’ de emociones, más aún cuando se especula que lo que detonó la ruptura fue que ella ya no confiaba en su pareja tras rumores de infidelidad con Madison LeCroy. Sin embargo, no todo ha sido negativo para el empresario, pues se convirtió en nuevo dueño e inversionista de los Timberwolves de Minnesota, equipo de la NBA.

Alex Rodríguez parece estar muy arrepentido, según la frase que publicó en su cuenta oficial. (Foto: @arod @sueltalasopatv / Instagram)

Jennifer Lopez y Alex Rodriguez iniciaron su romance en febrero de 2017. Dos años y un mes después se comprometieron en matrimonio y tras cuatro años juntos decidieron “que somos mejores como amigos y esperamos seguir siéndolo”. Actualmente la cantante y actriz se encuentra en República Dominicana grabando su comedia romántica ‘Shotgun Wedding’ y se siente afortunada de contar con el apoyo de su exesposo Marc Anthony: “tienen una gran relación. El tener a Marc alrededor teniendo que trabajar fuera del país ha sido un gran consuelo para Jennifer”, reveló una fuente a People.