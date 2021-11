Han pasado 6 meses desde que Alex Rodríguez y Jennifer Lopez hicieron oficial el fin de su relación, pero el preguntarle al exjugador de los New York Yankees por su expareja sigue siendo inevitable. Al menos esto es lo que pensó una reportera del programa ‘Despierta América’ que lo esperó a la salida de un partido para consultarle por la actual novia de Ben Affleck, ¿Qué le respondió y cómo se animó a formular la interrogante? Aquí te damos detalles del relato de Astrid Rivera.

“¿Cómo va la soltería?”, es la frase que rebotó en diversos medios internacionales, pues la figura del deporte ofreció algunos detalles en español de cómo son sus días sin la ‘Diva del Bronx’.

El relato de la entrevista a Alex Rodríguez

La reportera Astrid Rivera tenía muy en claro que esa noche no se podía retirar de su comisión sin antes haber conversado con Alex Rodríguez y tener una exclusiva para ‘Despierta América’ de Univision.

“Era la 1:30 am y decidí que no me iba del estadio hasta entrevistar a Arod (...) Estaba nerviosa, no porque no me atreviera, sino porque no sabía cuál iba a ser su reacción. Esperé, tuve paciencia, me atreví, no me fue mal…”, contó en sus redes sociales agregando que practicó junto a Tania Orduña como lo abordarían.

Cuando Alex Rodríguez, expareja de Jennifer Lopez, pasó por su lado, no dudó en iniciar la conversación hablando de su compañero de ‘Despierta América’ Alan Tacher y cómo entrenan juntos en el gimnasio.

A-rod lo llamó “mi hermano” cuando escuchó su nombre y habló de la experiencia de ir juntos a practicar deporte: “para mí horrible (...) porque Alan está en tremenda condición y su gran señora también, está en muy buena condición y yo voy poco a poco, pero Alan me ayuda mucho”.

Astrid Rivera narró paso a paso cómo se acercó a Alex Rodríguez y cómo se animó a preguntarle por su soltería. (Foto: @astridriveratv / Instagram)

La pregunta a Alex Rodríguez sobre su soltería

Al abordar un poco la vida sentimental tras terminar con Jennifer Lopez, la reportera le cuestionó “¿Cómo va la soltería?”.

“Todo bien, gracias a Dios, estoy muy bien con mi familia, mis hijas, mi trabajo y mi pelota. Gracias a Dios, todo bien”, dijo Alex Rodríguez antes de retirarse del lugar y de que ella le repreguntara “¿Enfocado?” y contestara “siempre, gracias”.

Astrid Rivera escribió en su Instagram personal “me lo encontré y pues no me tocaba de otra” junto al clip de la entrevista y tras notar el revuelo que causaron las declaraciones en días en los que Jennifer Lopez y Ben Affleck disfrutan de su amor en Los Ángeles tras haber celebrado Halloween juntos y al lado de los hijos que tuvieron con Marc Anthony y Jennifer Garner.