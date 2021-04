La última vez que mostraron una foto juntos en redes sociales fue el 26 de marzo, cuando los rumores de una posible separación estaban más fuertes que nunca. Los días pasaron y la cantante Jennifer Lopez y el exjugador de béisbol por los New York Yankees, Alex Rodríguez, no mostraban mayores detalles de su relación, ni de sus días en República Dominicana, donde ella graba su nueva película. Cuando más de uno se preguntaba si en verdad aún seguían juntos a pesar que ella no lucía su anillo de compromiso en sus recientes fotografías, un video publicado por él en Instagram devuelve la tranquilidad a quienes viven al máximo su historia de amor.

Este 14 de abril, A-rod sorprendió con una sentida publicación en su cuenta oficial en la que aseguró: “Todos los días estoy agradecido. Por mi salud, mi familia, mis amigos y las muchas bendiciones de mi vida”. La fotografía lo muestra con el uniforme de su equipo y acompañado de sus dos hijas, pero muchos notaron la ausencia de JLo en su agradecimiento.

Sin embargo, horas después, Alex Rodríguez subió un video a Instagram Stories donde dejó en claro que sigue junto a Jennifer Lopez solucionando los problemas de su relación, tal como lo aseguraron hace un mes.

En la grabación está etiquetada JLo dentro de un corazón azul y se inicia con la toma de un cuadro sobre una mesa donde destaca la fotografía de la pareja, muy sonriente, abrazada y celebrando el inicio del año 2020. Luego la cámara muestra más imágenes de la familia que han conformado juntos para terminar con broche de oro: un corazón flechado dibujado en la arena que encierra un ‘Jennifer + Alex’.

Alex Rodríguez mostró las fotografías que tiene en su casa junto a Jennifer Lopez. (Foto: @arod / Instagram)

En estas últimas semanas, Alex Rodríguez estuvo viajando de Miami a República Dominicana para visitar a su pareja, quien graba la película ‘Shotgun Wedding’ y la última fotografía que subieron juntos fue como parte de una campaña publicitaria. “¡Es oficial! Formamos parte de la familia Goli Gummy!”, escribió el deportista en esa oportunidad.