La noche del 21 de noviembre, Jennifer Lopez volvió a lograr que los ojos del mundo estén puestos en su belleza y atuendo elegido para los American Music Awards. La cantante apareció deslumbrante en el escenario con un vestido de novia, pero antes de su show llamó la atención con su novio Ben Affleck en Los Ángeles, ¿qué sucedió? Aquí te contamos los detalles.

JLo de novia en el escenario

En la gala de los AMAs 2021, JLo debutó su nuevo sencillo ‘On My Way’ que pertenece a la comedia ‘Marry Me’ que está próxima a estrenarse y que también protagonizan Owen Wilson y Maluma.

Durante la presentación, Jennifer Lopez apareció con una chaqueta negra y caminó detrás de la pantalla que proyectaba escenas de la comedia romántica y luego se mostró con un corsé de tul y velo de novia.

Hace unos días, durante su participación en el programa ‘Today’, la ‘Diva del Bronx’ fue consultada sobre la posibilidad de casarse con Ben Affleck, con quien retomó su relación tras 17 años separados.

“Sí, supongo”, respondió para luego agregar “Ya me conoces, soy una romántica. Siempre lo he sido (...) Me he casado varias veces. Todavía creo en el feliz para siempre cien por ciento”.

Jennifer Lopez deslumbró en los American Music Awards en el Microsoft Theater de Los Ángeles, California. (Foto: Frazer Harrison/Getty Images for MRC)

Escapada relax con Ben

El último fin de semana Ben Affleck y Jennifer Lopez fueron fotografiados muy acaramelados bajando de su avión privado en Los Ángeles, California, tras estar algunas semanas separados por motivos laborales, pues ella trabaja en el rodaje de la película “The Mother” para Netflix en Vancouver, Canadá y el actor está enfocado en su nuevo proyecto, “Hypnotic”, que se graba en Los Ángeles y Texas.

Según detalla Cosmopolitan, la pareja del momento en Hollywood fue vista por los paparazzi a su llegada al aeropuerto con atuendos muy informales y alejados del glamour. JLo estaba con el cabello amarrado, sin maquillaje, con ropa deportiva color beige y unas botas de invierno. Por su parte, el actor de ‘Batman’ llevaba unos pantalones color caqui, casaca negra y un beanie negro en la cabeza.

Camila Cabello y su salida de soltera y Ben Affleck y Jennifer Lopez y Ashton Kutcher y Mila Kunis en pareja: celebrities en un click https://t.co/q78HtDSmsY — infobae (@infobae) November 22, 2021

¿Cómo retomaron la relación JLo y Ben Affleck?

‘Bennifer’ volvió a unirse en febrero de 2021 luego que el actor le enviara correos electrónicos mientras JLo estaba en plena crisis con Alex Rodríguez. JLo y el exjugador de béisbol anunciaron el final de su compromiso el 15 de abril. Tras varias semanas de encuentros, Jennifer Lopez y Ben Affleck oficializaron su relación en el cumpleaños 52 de la cantante mientras paseaban en un lujoso yate por el mar Mediterráneo.

Ellos protagonizaron la película ‘Gigli’ en el 2002 donde se enamoraron. En noviembre se comprometieron pero aplazaron su boda en septiembre del 2003, año en el que debutaron juntos en una alfombra roja; sin embargo, el fin de su relación sorprendió a todos en enero del 2004. Luego JLo se casó con Marc Anthony en junio de 2004 y en 2005, el ganador del Oscar lo hizo con Jennifer Garner.