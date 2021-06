Jennifer Lopez es una de las celebridades con mayor aceptación internacional y ello se ve evidenciado en su perfil de Instagram, donde suma más de 150 millones de followers. Todo lo que comparte la cantante de 51 años resulta muy comentado y una reciente publicación no fue la excepción.

Se trata de un video que publicó JLo en su cuenta de Instagram, donde recordó el lanzamiento de su primer álbum, titulado “On the 6″ (1999).

“¡El 1 de junio es siempre un día feliz para mí! Fue el día en que lancé mi álbum debut ‘On The 6′. Cambió mi vida para siempre... me llevó alrededor del mundo y me presentó al mundo de la música y a todos ustedes. ¡Gracias por estar conmigo hasta el día de hoy! Te quiero mucho. Déjame saber a continuación cuál es tu canción favorita del álbum”, expresó la cantante.

Los seguidores de Lopez no fueron ajenos a la publicación y recurrieron a la sección comentarios de la red sociales para felicitar a la cantante.

“Tu álbum fue tan nostálgico para mí”, comentó un usuario. “Así conocí tu música”, expresó otro cibernauta.

“On The 6″ es el álbum debut de Jennifer Lopez lanzado en Estados Unidos el 1 de junio de 1999 a través de Epic Records. El álbum estrenó en el puesto número 8 del Billboard 200 con unas ventas de 182.000 copias en su primera semana.

