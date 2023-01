Tras casarse el pasado mes de julio en Las Vegas, Jennifer Lopez y Ben Affleck han formado un bonito hogar junto a sus respectivos hijos: los mellizos Max y Emme (14), nacidos de la relación de la cantante con Marc Anthony; Violet (17), Seraphine (13) y Samuel (10), los pequeños del protagonista de Batman, fruto de su anterior matrimonio con la actriz Jennifer Garner.

Un cambio muy importante en la vida de los adolescentes, pero con un balance positivo hasta el momento. “Nos fuimos a vivir juntos, los niños también se vinieron, ha sido una transición emocional, pero, al mismo tiempo, cómo si todos nuestros sueños se hicieran realidad. Ha sido mi mejor año desde que nacieron mis hijos”, contó en una entrevista para el programa de televisión Today Show.

Para JLo, la armonía familiar es fundamental, y en otras ocasiones ya se había referido a este tema. Durante el pasado mes de diciembre, ella comentó: “Esta transición es un proceso que debe ser llevado a cabo con muchísima delicadeza. Los chicos sienten todo, son adolescentes, pero de momento todo marcha muy bien. Y lo que yo espero cultivar en nuestra familia, es que los niños de Ben sepan que yo soy una aliada para ellos, como también que mis niños sepan que Ben es un aliado para ellos, alguien que los ama y se preocupa por que estén bien, y que incluso puede aportarles una nueva perspectiva”.

JLo y Ben Affleck

La diva del Bronx también se dezhizo en halagos para su esposo al que ha descrito como “un soñador”. Precisamente, para rendir homenaje a su historia de amor en su nuevo álbum, This is Me Now (Esta soy yo... ahora), ha dedicado muchas canciones a Affleck, una de sus mayores fuentes de inspiración. “Toda mi vida me he preguntado si existe el amor verdadero. Ahora, siento que he encontrado a una persona que va a estar a mi lado pase lo que pase”, dijo.

