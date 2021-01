La cantante Jennifer López terminó el 2020 de la mejor manera con su participación en el “New Year’s Rockin’ Eve”, uno de los eventos más tradicionales de la televisión estadounidense que se realiza en el Times Square y que es conducido por Ryan Seacrest.

La diva del Bronx inició con “In The Morning”, su más reciente sencillo, tras lo cual se tomó un breve descanso para reflexionar sobre el año que pasó, y no pudo evitar derramar algunas lágrimas por todas las personas que ya no están a causa del COVID-19.

“¿Cómo se sienten? El 2020 casi ha terminado. ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! Pienso en el inicio de este año, estar en una de las actuaciones más importantes de mi vida frente a miles de personas. Pero esta noche estamos haciendo las cosas de manera un poco diferente. Y eso está bien”, señaló.

“Si este año nos enseñó algo, es a estar agradecidos por lo que tenemos, a apreciar cada momento. Perdimos demasiados... Así que tomemos un momento para agradecer y esta noche vamos a vivir, nos vamos a amar y vamos a bailar de nuevo... Y vamos a seguir soñando. Hace veinte años, canté esta canción y nunca la necesitamos más que esta noche”, agregó.

Sin embargo, uno de los momentos más emotivos de la noche llegó al cierre de su segmento, minutos antes de la medianoche, Jennifer López sorprendió a todos al cantar el clásico de Aerosmith “Dream On” bajo una ráfaga de confeti y mucha emoción.

Al respecto, la actriz y cantante ha decidido utilizar su cuenta de Instagram para enviar un mensaje a sus seguidores, a quienes les confesó que el 2021 llegará cargado de oportunidades para cumplir sus sueños.

“Mi mantra para este año: #DREAMON. Nuestro futuro es brillante, traerá un sinfín de oportunidades para que todos podamos hacer realidad nuestros sueños. Un sueño de unirnos y hacer desaparecer este virus. Un sueño de ser un mundo más unificado. Esta se sintió como la canción perfecta para comenzar el 2021 y estoy tan honrada y emocionada de haberla cantado anoche en @RockinEve”, escribió J.Lo en Instagram.

VIDEO RECOMENDADO

Jennifer Lopez y Maluma aplazaron el estreno de “Marry Me”

"Marry me" aplazan estreno de película protagonizada por Jennifer López y Maluma 13/11/2020