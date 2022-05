La Met Gala 2022 se celebró el pasado lunes 2 de mayo como anticipo a la exposición ‘In America: An Anthology of Fashion’. Durante la noche diversas celebridades como Blake Lively, Ryan Reynolds o Kim Kardashian, sorprendieron con sus vestidos y trajes; sin embargo, una pareja ausente fue la conformada por Jennifer Lopez y Ben Affleck . En esta oportunidad ‘Bennifer’ no posó para los fotógrafos, como sí sucedió en 2021. Horas después fueron vistos en Los Ángeles, ¿Qué estaban haciendo los recién comprometidos?

En septiembre del año pasado ambos llegaron al evento luciendo mascarillas por la pandemia de COVID-19 y él dejó que su amada se luciera para las cámaras en Estados Unidos. En el Museo Metropolitano de Nueva York (MET) la temática fue “In America: a Lexico of fashion” (En América: un léxico de la moda) y ella llegó vistiendo bajo la firma de Ralph Lauren al estilo de una cowgirl’ con un increíble vestido largo con pronunciado escote. El diseño se combinó con sombrero negro y una chaqueta de piel sintética. Él también vistió un esmoquin negro de la misma firma y dentro de la fiesta se dieron un beso, aunque con protección en el rostro.

Ben Affleck y Jennifer Lopez posaron en el interior del Museo Metropolitano en 2021. (Foto: Getty Images / Composición)

En este 2022, en la gran noche de la moda americana hubo una notable ausencia: Jennifer Lopez y Ben Affleck. Glamour reporta que ambos fueron vistos supervisando personalmente la reforma de su nueva mansión en Bel Air y que él fue captado cargando botes de pintura y material de construcción en una casa.

‘Bennifer’ paseando tras faltar a la Met Gala 2022

Más de uno se quedó esperando ver a la pareja conformada por Jennifer Lopez y Ben Affleck luciendo nuevamente su amor en la Met Gala; sin embargo, ellos decidieron no acudir, pero sí se dejaron ver en Los Ángeles el martes.

Los protagonistas de ‘Bennifer’, como se conoce a su relación, fueron fotografiados caminando el martes con atuendos primaverales y muy relajados. Según destacan desde Glamour , ella llevaba pantalones anchos, muy de tendencia para esta temporada, y tirantes. La prenda gris estaba complementada con un cinturón negro de Chanel y una camiseta blanca con mangas enrolladas. Además tenía zapatillas blancas, un gran bolso Birkin negro y gafas de sol.

Por su parte, Ben Affleck también estaba muy relajado con pantalón de lino gris que combinaba con un suéter de cuello redondo acanalado de tono crema y zapatillas de deporte azules.

La historia de Bennifer 2021

Jennifer Lopez y Ben Affleck empezaron a verse de nuevo el 2021, después de que la autora de éxitos como “Jenny from the Block” terminara su compromiso con la exestrella de los Yankees Alex Rodríguez y que el actor y productor acabara su relación con la actriz española Ana de Armas.

La pareja, apodada “Bennifer 2021″, se ha dejado ver desde entonces en alfombras rojas y paseos en público por el mundo, solos o acompañados de sus respectivos hijos: Jennifer Lopez tuvo dos con su exesposo, el cantante Marc Anthony; y Ben Affleck tres con su expareja, la actriz Jennifer Garner.

JLo, de 52 años, y Ben Affleck, de 49, comenzaron a salir a mitad de 2002 y se comprometieron ese mismo año, pero pospusieron la boda y finalmente la cancelaron en 2004, aunque han asegurado que su amistad se mantuvo a lo largo de los años antes de que se dieran una segunda oportunidad.