La semana pasada fue intensa para ‘Bennifer’ luego que el actor Ben Affleck ofreciera una entrevista a ‘Howard Stern show’ en donde habló de su matrimonio con Jennifer Garner y cómo se refugió en el alcohol durante esos años. Luego de esto, se dijo que Jennifer Lopez estaba “molesta” por cómo se expresó hacia la madre de sus hijos; sin embargo, ella aclaró su verdad y descartó sentirse así. Difundido lo que piensa JLo sobre su actual pareja, en su cuenta de Instagram compartió una imagen junto a él, ¿Dónde la tomaron?

Desde que retomaron su relación tras 17 años separados, la ‘Diva del Bronx’ no suele compartir imágenes con el protagonista de ‘Batman’ en sus redes sociales. De las pocas que se pueden ver en su perfil personal destacan una en la que lo mira románticamente mientras él brinda declaraciones en la premiere de ‘The Last Duel’ en NYC y, sobre todo, la primera foto besándose y con la que oficializaron su romance en el cumpleaños 52 de la actriz y desde un yate frente a la costa de Saint-Tropez.

La foto del recuerdo de JLo y Ben

El domingo 19 de diciembre mediante Instagram Stories, Jennifer Lopez compartió una publicación realizada inicialmente por Rob Zangardi, un fashion stylist quien mostró la fotografía de JLo y Ben Affleck en la alfombra roja del Festival Internacional de Cine de Venecia hasta donde llegaron para el estreno de ‘The Last Duel’ en Italia.

La imagen fue captada el pasado 10 de noviembre y el estilista de la celebridad puso como leyenda “tuvimos un buen año” a lo que la cantante no tardó en responder con un “épico, gracias y me encanta estar en este viaje contigo alma hermosa y alegre”.

En la fotografía que Jennifer Lopez mostró a sus fans de Instagram se le ve posando junto a Ben Affleck en la alfombra roja donde lució un ceñido vestido blanco con pronunciado escote de Georges Hobeika Couture y él un esmoquin clásico.

La publicación de Rob Zangardi también incluye una foto de ‘Bennifer’ en el estreno de ‘The Last Duel’ en Nueva York, ocasión para la que ella eligió un dos piezas de la casa francesa Hervé Léger con mangas largas y abertura en la falda que dejaba al descubierto sus piernas.

Jennifer Lopez compartió una fotografía de su paso por el Festival Internacional de Cine de Venecia junto a Ben Affleck. (Foto: @jlo Instagram / AFP)

JLo apoya a Ben

Horas antes de esta publicación, Jennifer Lopez negó rotundamente lo dicho por un informante al portal Page Six luego de las polémicas declaraciones de Ben Affleck sobre su matrimonio con Jennifer Garner. Esta fuente indicó que supuestamente estaba enojada. “Está molesta. Ella está siendo arrastrada a esto porque está saliendo con él. Ella no quiere ser arrastrada a esto. Conoció a Jennifer Garner. Está tratando de conocerla a ella y a los hijos de Ben”, dijo la fuente.

Ante esto, la actriz salió al frente para negar todo lo dicho por aquella persona y dejó en claro que hacia Ben Affleck existe mucho respeto. Esta historia simplemente no es cierta (...) No es así como me siento (...) no podría tener más respeto por Ben como padre, copadre y persona”, dijo la ‘Diva del Bronx’ al portal de la revista People el sábado 18 de diciembre por la noche.

¿Cómo retomaron la relación JLo y Ben Affleck?

‘Bennifer’ volvió a unirse en febrero de 2021 luego que el actor le enviara correos electrónicos mientras JLo estaba en plena crisis con Alex Rodríguez. JLo y el exjugador de béisbol anunciaron el final de su compromiso el 15 de abril. Tras varias semanas de encuentros, Jennifer Lopez y Ben Affleck oficializaron su relación en el cumpleaños 52 de la cantante mientras paseaban en un lujoso yate por el mar Mediterráneo.

Ellos protagonizaron la película ‘Gigli’ en el 2002 donde se enamoraron. En noviembre se comprometieron pero aplazaron su boda en septiembre del 2003, año en el que debutaron juntos en una alfombra roja; sin embargo, el fin de su relación sorprendió a todos en enero del 2004. Luego JLo se casó con Marc Anthony en junio de 2004 y en 2005, el ganador del Oscar lo hizo con Jennifer Garner.