Nada hace temblar el amor y respeto que siente la ‘Diva del Bronx’. El pasado 13 de diciembre, Ben Affleck se vio envuelto en la polémica luego de que ofreciera una entrevista a ‘Howard Stern show’ en donde habló de su anterior matrimonio con Jennifer Garner y cómo se refugió en el alcohol durante esos años. El actor aseguró que de haber seguido casado con la actriz, “probablemente todavía estaría bebiendo”. Esto desencadenó una lluvia de críticas y él tuvo que salir a explicar lo dicho, además se afirmó que Jennifer Lopez estaba molesta; sin embargo, ella confesó cuál es su verdadera opinión sobre el tema.

En medio del escándalo, una fuente reveló al portal Page Six que la madre de Emme y Max supuestamente estaba enojada con su novio por haberse expresado así de su expareja. “Está molesta. Ella está siendo arrastrada a esto porque está saliendo con él. Ella no quiere ser arrastrada a esto. Conoció a Jennifer Garner. Está tratando de conocerla a ella y a los hijos de Ben”, dijo el informante.

La verdad de JLo

Ante esto, Jennifer Lopez salió al frente para negar todo lo dicho por aquella persona y dejó en claro que hacia Ben Affleck existe mucho respeto.

“Esta historia simplemente no es cierta (...) No es así como me siento (...) no podría tener más respeto por Ben como padre, copadre y persona”, dijo la ‘Diva del Bronx’ al portal de la revista People este sábado 18 de diciembre por la noche.

Además, los representantes de la cantante también afirmaron en Daily Mail que ella no se molestó con su pareja por lo que se emitió en el show de Howard Stern. Incluso ella lo acompañó a la entrevista en ‘Jimmy Kimmel Live show’ y se le vio llegando con él para escuchar cómo aclaró lo dicho sobre sus problemas de alcohol durante su matrimonio con Jennifer Garner.

Ben Affleck sobre sus declaraciones

Luego del escándalo mediático que significaron sus declaraciones, Ben Affleck habló con Jimmy Kimmel y dijo que lo emitido solo se centró en el alcoholismo y no en las partes en las que resaltaba el cariño y respeto que siente hacia la madre de sus hijos.

“Jamás quisiera que mis hijos pensasen que yo diría una mala palabra sobre su madre”, dijo refiriéndose a Seraphina (16), Violet (12) y Samuel (9).

“(Esa parte) me hace ser visto como el peor, el tipo más insensible, horrible y estúpido”, reconoció para luego precisar que “tengo que poner límites” cuando los ataques involucran a sus hijos, pues “me hace daño” y “es exactamente lo opuesto a lo que soy y en lo que creo”.

¿Cómo retomaron la relación JLo y Ben Affleck?

‘Bennifer’ volvió a unirse en febrero de 2021 luego que el actor le enviara correos electrónicos mientras JLo estaba en plena crisis con Alex Rodríguez. JLo y el exjugador de béisbol anunciaron el final de su compromiso el 15 de abril. Tras varias semanas de encuentros, Jennifer Lopez y Ben Affleck oficializaron su relación en el cumpleaños 52 de la cantante mientras paseaban en un lujoso yate por el mar Mediterráneo.

Ellos protagonizaron la película ‘Gigli’ en el 2002 donde se enamoraron. En noviembre se comprometieron pero aplazaron su boda en septiembre del 2003, año en el que debutaron juntos en una alfombra roja; sin embargo, el fin de su relación sorprendió a todos en enero del 2004. Luego JLo se casó con Marc Anthony en junio de 2004 y en 2005, el ganador del Oscar lo hizo con Jennifer Garner.